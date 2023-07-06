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Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu: İşte beklenen rakamlar

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Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu: İşte beklenen rakamlar
Yılın ilk yarısında enflasyon oranları açıklanmaya başlanırken TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyonları üzerine zamlar belirlendi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 38,21 gerilediği dikkat çekerken memur ve emekli zamları netleşti.

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam yapılacağı duyuruldu. Maaşların üzerine refah payının eklenmesiyle beraber artışlar yüzleri güldürdü. Zamlara ilişkin kanun teklifinin meclise sunulması bekleniyor.

TÜİK açıklamaları üzerine enflasyon haziranda yıllık yüzde 38,21 olarak geriledi. Toplu sözleşmeye göre memurların ilk 6 ayında yüzde 8 zama tabi tutuldu. Memurlara ise yapılacak zam 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı hesaplara yansıtılır. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik oranında fark belirlendi.

emekli zammı kesinleşti.

EMEKLİLERİN ZAMLARI

Milyonlarca emekli ve memurların maaşlarına zamlar belirlenmeye başlanırken 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamlar maaşlara eklenecek. Memurlara yapılacak olan zamlar üzerine en düşük rakamın 22 bin TL olacağı tahminler arasında.

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Ekonomi
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