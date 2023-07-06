Enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zammı açıklandı! SSK, Bağkur, SGK emeklileri artık bu maaşları alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar, memurlar, memur emeklileri ve emeklilerin alacakları zam miktarını belirlemek için önemliydi.



Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre, ilk beş ayda enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak hesaplanmıştı. Memurlar, memur emeklileri ve emekliler, 6 aylık enflasyon oranlarının duyurulmasını bekliyorlardı. Hükümet ise emeklileri ve memur maaşlarını enflasyona karşı koruyacaklarını belirtmişti.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Son açıklanan enflasyon rakamları, memurlar, memur emeklileri ve emeklilerin zam miktarlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Haziran ayı enflasyonu, aylık olarak %3,92 ve yıllık olarak %38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, son 18 ayın en düşük enflasyon seviyesi olarak kaydedildi.

Memurlar, 6 aylık enflasyon oranı olan %19,77 oranında zam alacaklar. Bu zam oranı, maaşlarının düzeltilmesi ve enflasyona karşı korunmaları için belirlendi. Ayrıca, Ocak 2023 döneminde memurlara %8 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı %6 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek ve memurların ekonomik durumları iyileştirilmeye çalışılacak.

Emekliler ise 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile maaşlarında düzeltme bekliyorlar. En düşük emekli maaşı 7,500 TL olarak belirlenmişti, ancak bu artıştan 7,500 TL maaş alan emekliler faydalanamamıştı. Şimdi gözler, hükümetin TBMM'ye sunacağı zam teklifine çevrildi. Enflasyon ve refah payı dikkate alınarak emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi amaçlanıyor.

TÜİK tarafından açıklanan diğer verilere göre, konut en az artış gösteren ana grup oldu (%14,76), lokanta ve oteller ise en yüksek artışı yaşayan grup oldu (%67,22). Sağlık ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup olarak %1,21 oranında artış kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise %11,13 artışla en yüksek artış gösteren grup oldu.

Memurlar, memur emeklileri ve emeklilerin zam miktarları enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Hükümet, maaş politikalarını enflasyon karşısında koruma amaçlı şekillendirecek. Bu veriler, ekonomik durumu etkileyen önemli faktörler olarak değerlendiriliyor ve zam teklifleriyle birlikte maaşlar yeniden düzenlenecek.