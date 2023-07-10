Engelli ve yaşlı maaşlarına zam yapıldı! Aile Bakanlığı duyurdu: 2 bin TL'yi aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı ve engelli aylıklarına zam yapıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamla ilgili detayları açıkladı. Yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, engelli aylığı ise 2.811 TL'ye yükseltildi. Bu zam, memur ve emekli aylıklarına yapılan zamların ardından gerçekleşti. Sosyal yardım ödemelerindeki bu artış, yaşlı ve engelli vatandaşların maddi desteklerini artıracak ve daha iyi bir yaşam sağlamalarına yardımcı olacaktır. İşte detaylar...





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA YAPTIKLARI ZAMI AÇIKLADI

Asgari ücret zammının %34'e çekilmesi bugünkü emekli zamlarının %25'e çıkarılması ile birlikte sosyal yardımlarda zamlandı. Aile Bakanlığı müjdeyi duyurdu.

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Aile Bakanlığı açıkladı! Yaşlı ve Engelli aylığına ZAM: 2 bin 348 TL ve 2 bin 811 TL'ye yükseldi- Temmuz ayı süresince geçerli olacağı açıklanan maaş zamlarına ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme kapsamında artırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...





Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: her-haneye-15-000-tl-yardim-mu-1686751191-wyvc5h.webp

Düzenlemeye göre, yaşlı aylığı 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığı 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 811 liraya yükseltildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, artışa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Göktaş, açıklamasında, "Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" diye konuştu.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklendiğini ifade eden Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.

