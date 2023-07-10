Enpara kullananlara müjde! Artık ücretsiz oldu: Milyonlarca kişi yararlanacak

Enpara müşterilerine birçok avantaj sunmaya devam ederken yeni bir müjde daha verdi. Artık bu işlemi tamamen ücretsiz yapabileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENPARA MÜŞTERİLERİNE MÜJDE

Enpara müşterilerine birçok farklı alanda avantaj sunmaya devam ediyor. Müşteriler özellikle FAST, EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapabiliyor.





Bu kampanyadan faydalanamayan müşteriler merakla nasıl yapabileceklerini araştırırken artık Enpara müşterilerinden hiçbir zaman EFT, FAST, havale işlemlerinde ücret alınmayacak. Diğer bankalarda en düşük Fast işlem ücretinin 4 TL olmasının yanında Enpara bankacılık uygulamasında bu işlemlerin ücretsiz olması müşterilerin epey dikkatini çekiyor.