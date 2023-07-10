  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Enpara kullananlara müjde! Artık ücretsiz oldu: Milyonlarca kişi yararlanacak

Enpara kullananlara müjde! Artık ücretsiz oldu: Milyonlarca kişi yararlanacak

Yayınlanma:
Enpara kullananlara müjde! Artık ücretsiz oldu: Milyonlarca kişi yararlanacak
Enpara müşterilerine müjdeli haberi verdi. Tamamen ücretsiz olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Enpara müşterilerine birçok avantaj sunmaya devam ederken yeni bir müjde daha verdi. Artık bu işlemi tamamen ücretsiz yapabileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENPARA MÜŞTERİLERİNE MÜJDE

Enpara müşterilerine birçok farklı alanda avantaj sunmaya devam ediyor. Müşteriler özellikle FAST, EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. 

enpara ücretsiz oldu

Bu kampanyadan faydalanamayan müşteriler merakla nasıl yapabileceklerini araştırırken artık Enpara müşterilerinden hiçbir zaman EFT, FAST, havale işlemlerinde ücret alınmayacak. Diğer bankalarda en düşük Fast işlem ücretinin 4 TL olmasının yanında Enpara bankacılık uygulamasında bu işlemlerin ücretsiz olması müşterilerin epey dikkatini çekiyor. 

Ekonomi
Dul ve yetim maaşı alanlar dikkat! Zamlar sonrası değişti: Hemen kontrol edin
Dul ve yetim maaşı alanlar dikkat! Zamlar sonrası değişti: Hemen kontrol edin
Ankara'da ekmeğe zam! Fiyat tarifesi belli oldu: Ekmek enflasyona dayanamadı
Ankara'da ekmeğe zam! Fiyat tarifesi belli oldu: Ekmek enflasyona dayanamadı
İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak
İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak
Cebinizde 200 TL'lik banknot varsa kontrol edin! Resmen rekor kırıldı
Cebinizde 200 TL'lik banknot varsa kontrol edin! Resmen rekor kırıldı
7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yüzde 25 zamlı yeni maaşlarınız belli oldu
7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yüzde 25 zamlı yeni maaşlarınız belli oldu
Engelli ve yaşlı maaşlarına zam yapıldı! Aile Bakanlığı duyurdu: 2 bin TL'yi aştı
Engelli ve yaşlı maaşlarına zam yapıldı! Aile Bakanlığı duyurdu: 2 bin TL'yi aştı
Damacana ve pet şişe sulara olay zam! Artık ne 50 ne de 100 TL olacak
Damacana ve pet şişe sulara olay zam! Artık ne 50 ne de 100 TL olacak