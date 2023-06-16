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Erken emeklilikte son perde! SGK'dan yeni duyuru: 1999 sonrası girişlilere ince ayar!

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Erken emeklilikte son perde! SGK'dan yeni duyuru: 1999 sonrası girişlilere ince ayar!
Emeklilik, Türkiye'de bireylerin hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Yıllarca çalışıp prim ödeyerek emeklilik hakkını elde eden insanlar, emeklilik sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabilmektedir. Son zamanlarda, emeklilikle ilgili gelişmeler ve özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları ve tamamlanmayan emeklilik işlemleri konusu büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. İşte bu konuda merak edilen detaylar...

EYT başvurularıyla ilgili son detaylar sonunda gün yüzüne çıktı. Bazı kişiler EYT hakkını elde etmelerine rağmen emeklilik işlemlerini tamamlayamamaktadır. Bu durumda dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. İşte bu konuyla ilgili detaylar haberimizde...

Başvuruların tamamlanması sırasında mükerrer başvurular ve prim borcu olan kişilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

E-Devlet üzerinden 80 kez başvuru yapanlar veya iki-üç yıllık prim eksikliği olan kişilerin "ya tutarsa" diye başvuruda bulunması gibi ilginç örnekler, SGK çalışanlarının gereksiz yere meşgul olmasına sebep olmaktadır.

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular, SGK çalışanlarının iş yükünü artırmakta ve mevcut başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanmasını engellemektedir.

EYT hakkından yararlanmak için aynı anda internetten, posta yoluyla ve doğrudan SGK merkezlerine başvuruda bulunan kişiler de bulunmaktadır.

Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle borçlarını kapatmaları gerekmektedir. EYT başvuruları alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanamamaktadır.

Prim ve hizmet yıl şartını tamamlayan EYT'liler aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı kodlar veya harfler, emeklilik hakkını tehlikeye atabilmektedir. İşte sigortalıları emeklilikten mahrum bırakan bu harfler...

EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik imkanı sağlarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başlamış durumdadır.

Özellikle Bağ-Kur sigortalıları ve kadınlar için emeklilikle ilgili müjdeler için çalışmalara başlanmıştır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan veya bu tarihlere kadar geriye doğru borçlanma yaparak prim ve hizmet yıl şartını tamamlayan kişiler, aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler nedeniyle emeklilik haklarını tehlikeye atmaktadır.

BU KODLARA DİKKAT EDİN

ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), denetimlerin sonucunda iş yerlerini belirli kriterlere göre S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleriyle kodlamaktadır.

'S' harfi, iş yerinin sahte iş yeri olduğunu ifade eder ve denetim/inceleme sürecine tabi tutulacağını gösterir.

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu verilmişse, o iş yerinin denetim süreci başlar.

Bu denetimin amacı, iş yerinin sahte sigortalı bildirimi yapılıp yapılmadığını tespit etmektir.

Denetim sonucunda sahte sigortalı bildirimine rastlanırsa, 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Eğer herhangi bir sorun tespit edilmezse, 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunması emeklilik için bir engel teşkil etmez.

Denetim süreci tamamlanmadan bu iş yerinden bildirilen sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir ve aylıkları bağlanabilir.

Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olduğu ortaya çıkarsa, ilgili primler iptal edilir.

'H' harfiyle kodlanan iş yerlerinde çalışmış olanlar, eğer bu süreler gerçek çalışmaya dayanıyorsa endişelenmelerine gerek yoktur.

Durumu öğrenmek ve inceleme sonucunu takip etmek için SGK'ya başvurabilirsiniz.

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