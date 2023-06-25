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Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu

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Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Memur ve emekli maaşları için geri sayımlar. Yeni maaşlar nasıl olacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zamlarla ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamın ardından, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler için geri sayım başladı. Yeni zamların belirlenmesi için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı gibi faktörler dikkate alınıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 20 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak bütçe açığı ve döviz sorunu gibi önemli sorunlar da çözülmesi gereken konular arasında yer alıyor. Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, bu konularda uyarılarda bulunarak, döviz borçları ve faiz ödemelerinin bütçe dengesi için önemli olduğunu vurguladı.  İşte detaylar...

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN GERİ SAYIM

Memur ve emekli maaşında iki önemli problem bulunuyor. Yeni asgari ücret zammının ardından memur maaşı ve emekli maaşı zammı oranları belirlenmeye çalışılıyor. Temmuz zammının yüzde 20 civarında olması bekleniyor ve bu zammaya refah payı artışı da dahil edilecek. Ancak bütçe açığı ve döviz sorunu gibi iki önemli sorunun çözülmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar...

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Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, bu sorunlara dikkat çekerek, faiz ödemelerinin bütçe dengesi için önemli olduğunu ve dış borcun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarındaki artışların ekonomiye etkileri olduğunu belirten Çelebi, bu artışların talebi ve para arzını artırdığını ve enflasyonist bir etki yarattığını ifade etti. En düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine yükselecek ve benzer şekilde memur emeklilerinin de maaşları artacak.

Memur ve emekli zamı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 34 olarak açıklandı ve beklentiler memur maaşı ve emekli maaşı zammı konusunda arttı. Temmuz zammı için 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi bekleniyor. Emekliye zam oranı aylık geliri 7500 TL'nin üzerinde olanlara kademeli olarak uygulanacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Ancak, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payın düşük olması ve bütçe açığı gibi iki önemli sorun bulunuyor. Ayrıca, döviz sorunu ve faiz ödemeleri de dikkate alınmalı. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü rekor seviyelerde bulunuyor ve önemli bir faiz yükü söz konusu.

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