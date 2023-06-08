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Ev almak isteyenler dikkat! Emlak piyasasına Mehmet Şimşek şoku: Fiyatlar o tarihten itibaren düşecek

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Ev almak isteyenler dikkat! Emlak piyasasına Mehmet Şimşek şoku: Fiyatlar o tarihten itibaren düşecek
Emlak balonunun sönmesiyle ilgili tedbirler geliyor. Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, ev fiyatlarına yönelik önlemler alınacak. Detaylar haberimizde...

Yaklaşan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artırımı beklentileri yükseliyor. Yabancı kurumlar, 22 Haziran tarihinde 650 baz puanlık yüksek bir faiz artışı öngörüyor. Ancak JPMorgan'ın son dakika açıklaması, Merkez Bankası'nın politika faizini beklenmedik bir şekilde 8.5 seviyesinden 25 baz puana kadar artırabileceğini bildirdi.

EMLAK BALONU SÖNECEK

EV

Son zamanlarda yaşanan faiz artışı, piyasalarda ciddi bir sıkılaşmaya yol açacak ve kredilerin daha da kısıtlanmasına neden olacak. Bu durumda, emlak sektörü faiz artışından en çok etkilenecek sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Emlak balonunun söneceği ve sektörün durgunlaşacağı öngörülüyor.

Sektör yetkilileri, faiz artışıyla birlikte yatırımcıların daha güvenli ve likit olarak gördükleri mevduat hesaplarına yöneleceğini belirtiyor. Aynı zamanda mortgage faizlerinin yükselmesiyle birlikte ev almak isteyenlerin sayısının azalacağı ve talebin düşeceği öngörülüyor. Bu durum, emlak fiyatlarında bir düşüşe neden olabilir.

Emlak sektöründe zaten durgunluk yaşanıyordu ve özellikle kira fiyatları rekor seviyelere ulaşırken ev fiyatlarında bir durgunluk gözleniyordu. Politika faizinin 8.5 olmasına rağmen kredi faizlerinin yüzde 30 civarında olması, fiyatların ciddi şekilde artmasını engellemişti. Ancak faizlerdeki artış, fiyatların düşmesine yol açabilir.

Bununla birlikte, emlak fiyatlarının düşmesi, ev almak isteyenler için daha cazip bir durum olabilir. Talebin azalmasıyla birlikte arz fazlası oluşabilir ve bu da fiyatların aşağı çekilmesine sebep olabilir. Ancak tam olarak nasıl bir etki yaratacağı ve ne kadar süreceği belirsizdir.

Faiz artışının emlak sektöründe durgunluğa neden olması ve fiyatların düşmesi beklenmektedir. Ancak piyasaların nasıl tepki vereceği ve ne şekilde düzelme göstereceği zaman içinde netlik kazanacaktır.

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