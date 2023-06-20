Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı! 400 bin TL'ye 2+1 3+1 satılık daireler görücüye çıktı!

Son zamanlarda ev almanın zorlaştığı ve fiyatların yükseldiği bir dönemde, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından yapılan duyuru, ev almak isteyen milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber oldu. TOKİ, uygun fiyatlarla konut satışı yaparak piyasaya hareketlilik getirmeyi amaçlıyor.

TOKİ'nin duyurusuna göre, 3+1 ve 2+1 gibi farklı tiplerde evler 402 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksit miktarı ise 2 bin TL olarak belirlendi. Bu avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarıyla TOKİ, milyonlarca insanı ev sahibi yapmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 TEMMUZ!





TOKİ'nin Çorum 2023 projesi için başvurular 3 Temmuz'da başlayacak ve 7 Temmuz'da sona erecek. Başvuru bedeli olarak 1.000 TL belirlenen projenin kura çekimi ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 20-21 Temmuz olarak belirlenirken, yedek hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 26-27 Temmuz olarak açıklandı.

Çorum TOKİ projesindeki konutların brüt alanı 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare arasında değişiyor. Net alanları ise 40 metrekare ile 46 metrekare arasında değişen konutlar, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış durumda.

Proje kapsamındaki konut fiyatları 402 bin 723 TL'den başlayarak 481 bin 487 TL'ye kadar yükseliyor. Peşinat ödemeleri ise yüzde 10 olarak belirlenmiş olup, 40 bin 272 TL ile 48 bin 148 TL arasında değişiyor. Vade süresi 180 ay olarak belirlenen proje için aylık taksitler 2 bin 13 TL ile 2 bin 407 TL arasında değişiyor.

TOKİ'nin bu konut fırsatı, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Aylık taksitlerin uygun olması ve uzun vadeli ödeme imkanı, birçok kişi için ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Bu fırsatı kaçırmamak için belirtilen başvuru tarihlerine dikkat etmek önemlidir.