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Ev hanımlarına PTT'den iyi haber! 5 bin TL'lik destek için kollar sıvandı: İşte şartlar

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Ev hanımlarına PTT'den iyi haber! 5 bin TL'lik destek için kollar sıvandı: İşte şartlar
Nakit ihtiyacı olan ev hanımları PTT'ye koşacak! Tam 5 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Acil nakit ihtiyacı olan ev hanımları için ilaç gibi bir haber geldi. PTT 5 bin TL ödeme yapıyor! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV HANIMLARINA KREDİ MÜJDESİ

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ev hanımları kısa mesaj yoluyla ya da PTT şubelerine şahsen giderek 5 bin TL ödeme için başvuru yapabilecek. Kredi hizmetinde ev hanımlarının taksit ödemeleri isteğe bağlı olarak 3 ay ertelenebilecek. 

Ev Hanımlarına Kredi

Kredi şartları arasında kredi notunun 1200 ve üstü olması şartı da aranacak. Bir vatandaş en fazla 5 bin TL kredi ödemesinden faydalanabilecek. Eğer ödemeyi alan kişi ödemelerini düzenli şekilde yaparsa limit artabilir. Bu şekilde ev hanımlarının kredi limitleri de yükselmiş olacak. 

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