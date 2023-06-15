Ev sahibi olmak isteyenlere dev fırsat! TOKİ ayda 4.368 TL taksitle ev satacak: Başvurular o tarihte

81 il üzerinde konut yapımı için çalışmalar başlarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ süreci açıklandı. Bartın Merkez'de yapılacak olan TOKİ projesi için başvurular 19 Haziran 2023 tarihinde başlarken 23 Haziran'da biteceği belirtildi. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak başvurular için şartlar belli oldu.

TOKİ Bartın Merkez projesinde konut çalışmaları başlarken en uygun konutun bedeli 1 milyon 48 bin 357 TL, en yüksek konut bedeli ise 1 milyon 409 bin 964 TL olarak duyuruldu.

Yüzde 25 peşin ödemesi yapılarak konut sahibi olunabilecek. TOKİ peşinat ücretleri 262 bin 89 TL ile 352 bin 491 TL arasında farklılık göstermektedir.

Konut sahibi olmak için aylık ödenecek en uygun taksit tutarı 4 bin 368 TL, en yüksek taksit bedelinin 5 bin 874 TL olmasıyla vade ise 180 ay olarak belirlendi.





TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Projenin yapıldığı ilde yer almak

-Başvuru tarihiyle berabr 25 yaşını tamamlamamış olmak

-Eşi vefat etmi çocuklu ve dul bayanlarda yaş şartına bakılmaz

-Haneye giren aylık gelirin en fazla 21 bin TL olması

-Hane halkında yaşayanların toplamında 1 kişi üzerinden başvuru kabul edilir. Birden fazla başvuru geçersiz kabul edilir.