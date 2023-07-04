Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 1 Eylül'de başlıyor: Zorunlu oldu

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan bir uygulama ile kira uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk zorunlu hale getiriliyor. Bu uygulama kapsamında, yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara başvurması bekleniyor. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içinde tamamlanacak ve gerektiğinde bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece, kira uyuşmazlıklarının mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, ev sahipleri ve kiracılar arabulucuya başvurarak anlaşmaya varmaya çalışacaklar. Tarafların rızasıyla gerçekleşecek olan bu arabuluculuk süreci, uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kira uyuşmazlıklarının derinleşmeden çözüme kavuşturulmasını ve mahkemelerin yükünün azaltılmasını hedeflediklerini ifade etmiştir.





Bu uygulama, Türkiye'de kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesiyle ilgili bir yasal düzenlemeyi içeriyor. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda olacaklar. Başvurular ücretsiz olarak adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında yapılacak ve taraflardan yargı gideri, harç, tanık veya bilirkişi ücreti gibi bir ödeme talep edilmeyecek.

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içinde tamamlanacak, ancak gerektiğinde arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamazsa taraflar dava açma hakkına sahip olacaklar.

Bu uygulama, yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabulucular aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını hedeflemektedir. Ayrıca, uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla barışçıl bir şekilde çözüme ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kira düzenlemesiyle ilgili olarak, ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmesini engellemeyi hedeflediklerini ve kira uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden barışçıl bir şekilde çözüleceğini vurgulamıştır.