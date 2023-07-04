Ev sahipleri rotasını değiştirdi! Artık evlerini onlara kiralayacaklar

Son zamanlarda Antalya'da kiralık ev piyasasında bir değişim yaşanmaktadır. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'ye göç eden yabancılar, Antalya'yı tercih ederek ev kiralamaktaydı. Bu durum, ev sahiplerinin yabancılara ev kiralamasını teşvik etmişti. Ancak son zamanlarda yabancıların oturum izinlerinin yenilenmemesi ve evlerini terk etmeleri gibi nedenlerle ev sahipleri artık yerli kiracıları tercih etmeye başlamıştır.





Bu değişimin birkaç sebebi vardır. İlk olarak, yabancı kiracıların ödediği yüksek kira bedelleri yerli kiracılara göre daha fazla olmuştur. Özellikle savaştan kaçan Rus ve Ukraynalı aileler, daha önce 2 bin liraya oturdukları daireler için 10-15 bin lira gibi yüksek miktarlar ödemeye başlamışlardır. Bu durumda yerli kiracılar ile ev sahipleri arasında davalara yol açmış ve mağduriyetlere sebep olmuştur.

Ayrıca, bazı yabancı kiracılar evleri boşaltıp haber vermeden kaybolmuş ve hatta değerli eşyaları da alıp gitmiştir. Bu durum da yerli kiracıları etkileyerek mağduriyetlerin ev sahiplerine yansımasına neden olmuştur.

Son olarak, oturum izinlerinin yenilenmemesi nedeniyle yabancı kiracılar Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu durumda ev sahipleri, daha fazla zarar etmemek için evlerini yerli kiracılara vermeye başlamıştır. Bu da kiralık dairelerin fiyatlarının düşmesine ve yerli kiracılara peşinatsız ve daha uygun şartlarla kiralanmasına yol açmıştır.

Bu değişimler sonucunda ev sahipleri, artık yerli kiracıları tercih etmekte ve evlerini boş bırakmamak için aylık peşinatlı kiralama seçeneğini kabul etmektedir. Böylelikle piyasada normale dönüş başlamış ve emlak sektörü olumsuz etkilerden kurtulmuştur.