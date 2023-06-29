Ev sahipleri ve kiracılara uyarı yapıldı! Emlak balonu patlayacak: Süre uzadı

Son yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de kira artış oranlarında bir düşüş yaşandığı belirtilirken, emlak piyasasında bir balonun olup olmadığı ise tartışma konusu oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) yayımladığı Kiralık Konut Piyasası Görünümü araştırmasına göre, Mayıs ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı yüzde 101 oldu. Ancak uzmanlar, fiyatların hala yüksek olmasının insanların kiralık konut bulma konusunda zorluk yaşamasına neden olduğunu belirtiyor.



KONUT İLAN SAYISI BİR AYDA YÜZDE 9 ARTTI

Son araştırmalara göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarının metrekare başına ortalama 113,2 TL olduğu belirtildi. İstanbul'da bu rakam 140,2 TL, Ankara'da 93,7 TL ve İzmir'de ise 112,5 TL olarak kaydedildi. Ancak, kira artış oranlarına bakıldığında İstanbul'da yıllık kira artışının yüzde 109,4, Ankara'da yüzde 192,2 ve İzmir'de yüzde 150 olduğu görüldü.

TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, kira fiyatlarının son dönemlerde arttığını ancak artış hızının azaldığını ve bunun insanların alım gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Aynı araştırmaya göre, kiralık konut ilanlarının yaş ortalamasının arttığı ve talebe rağmen uygun konut bulmanın zorlaştığı da vurgulandı.

Kiralık konut talebi ve ilan sayılarına bakıldığında ise ülke genelinde kiralık konut ilanlarının önceki aya göre yüzde 9 arttığı gözlendi. İstanbul'da bu artış yüzde 5,2, Ankara'da yüzde 24,9 ve İzmir'de yüzde 10,5 olarak kaydedildi. Kiralık konut talep endeksinin ise nisandan mayısa yüzde 14,6 arttığı belirtildi. Geçen yılın mayıs ayına göre kiralık konut talebinin yüzde 3,8 daha yüksek olduğu da ifade edildi.

Ancak Türkiye'de emlak piyasasında bir balon olup olmadığı konusunda net bir görüş bildirmek zor. Bazı uzmanlar, konut fiyatlarının %15 oranında artması durumunda bir emlak balonundan bahsederken, bazıları ise fiyatların gelir seviyelerine göre oldukça yüksek olduğunu savunuyor. Son üç yılda konut fiyatlarının ortalama %64 arttığı TÜİK verileriyle ortaya konmuş olsa da, emlak balonunun patlama zamanı veya patlamama durumu hakkında kesin bir tahminde bulunmak zor. Balonun patlaması için tetikleyici bir faktörün varlığı gerektiği belirtilirken, bu faktörün henüz net olmadığı ifade ediliyor.