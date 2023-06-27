Ev sahiplerine kötü haber! Bu kez kazanan kiracılar olacak: Yeni düzenleme geliyor

Ev sahipleri kiralara yüksek oranlarda zam istese de yasal olarak yapabilecekleri zamlar sınırlı. Kiracıların yüzü bir sene daha gülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRACILAR İÇİN ZAM SINIRLAMASI

Son zamanlarda ev sahipleri kiralara fahiş oranlarda zam yapılmasını istiyor, kiracılar bunu kabul etmezse evin boşaltılmasını istiyordu. Kiracılar son dönemlerde ev sahipleriyle epey büyük sorunlar yaşamaya başladı. Geçtiğimiz seneden itibaren kira fiyatlarına en fazla yüzde 25 oranında zam yapılabileceği açıklaması yapıldı. Kira fiyatlarına getirilen sınırlama ise ev sahiplerinin yüzünü güldürmedi. Ev sahipleri kira sınırlaması yüzünden evini kira vermiyordu ancak bu konu ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı.





Artık kira sınırlaması yüzünden ev sahibi evini kiraya vermiyorsa yeni yaptırımlar uygulanacak. Konunun yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eğer ev bilinçli olarak boş bırakılıyorsa ev sahibi daha fazla vergi ödeyecek. Kira sınırlaması yüzünden özellikle İstanbul'da 500 bin üstünde ev boş duruyor. Bu şekilde vatandaşlar kiralık ev bulamıyor ve bu durum kira fiyatlarını da büyük oranlarda etkiliyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Devletin boş duran evleri tespit ederek gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Mesela bir seneden uzun süredir kiraya verilmeyen bir evin emlak vergisinin 5 katına çıkması gündemde olabilir. Ev sahipleri için caydırıcı olabilir. Aynı zamanda konut arzının artması için sosyal konut projelerine de önem verilmesi gerekiyor. Bu konuda TOKİ daha aktif rol oynamalı.'