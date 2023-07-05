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Ev satın almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: O detayı bilmeyenler yandı

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Ev satın almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: O detayı bilmeyenler yandı
Ev hayali kuranları yakından ilgilendiren haber geldi. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, tarafından önemli noktalara değinilirken ev alacaklar harekete geçti. İkinci el ev alacakların yapması gerekenler duyanları şaşırttı. İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen asrın felaketi deprem milyonları korkuturken ev alacaklar tedirgin oldu. Yatırımını gayrimenkule yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Konu hakkında soru işaretlerini yanıtlayan Alp, inşaat sektörü üzerinde ki detayları duyurdu.

Şule Alp, açıklamalarında depremden ötürü üzüntüsünü dile getirirken Türkiye genelinde gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Vatandaşlarımız ev alırken tecrübeli ve daha önce yapılan projelerden onay alan firmalar tercih edildi. İnşaatların yapılmasında çalışılan firmalara ve alınan malzemelerin kalitesinin önemi dikkatleri çekti.

"MUTLAKA DEPREME DAYANIKLI VE İSKAN RAPORUNA BAKSINLAR"

İkinci el ev alımı yapacaklara uyarılarda bulunan Alp, depreme dayanıklılık raporları için binaların tercih edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapıldı. Gayrimenkul alımlarında birçok vatandaşın mağduriyeti yaşanırken özellikle iskan durumları alacaklarını belirten bazı firmalar gayrimenkullerin satışı yapılırken satış yapılan vatandaşların mağduriyeti yaşanıyor.

tapu

BANKALAR KREDİ VERİLMEZKEN EKSPERİ YAPILIYOR

Alp, gayremenkul alacak vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken durumları açıkladı. Kredi çekilmediği durumlarda bankaların eksperinin tercih edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bilmedikleri durumlar da kredi çekilmediği durumlarda eksper yatırmaları öneriliyor. Eksper sonrasında çıkacak raporlar üzerinden gayrimenkulü alıp ya da almamaya karar verebilir. Uzmanlar isimlerin önerisi krediden önce eksper olarak belirlendi. 

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