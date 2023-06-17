Evde 1-2-3-4-5 kişi yaşayanlar dikkat! Kimliğiyle PTT'ye başvuran bu yardımdan yararlanacak

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri çeşitli kategorilere ayrılmıştır ve bu yardımlar arasında elektrik faturası desteği de yer almaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere, elektrik faturalarını ödemelerinde yardımcı olmak amacıyla destek sağlanmaktadır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen aileler, PTT şubelerine başvurarak elektrik faturası desteği alabilirler. Başvurular için kimlik kartı ve elektrik faturası gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

260 LİRAYA KADAR DESTEK





Destek ödemeleri, ailedeki kişi sayısına bağlı olarak farklı miktarlarda yapılmaktadır. Devlet, 1 kişilik ailelere 130,09 TL, 3 kişilik ailelere 173,46 TL, 4 kişilik ailelere 216,82 TL ve 5 kişilik ailelere 260,19 TL gibi değişen tutarlarda elektrik faturası yardımı sunmaktadır.

Elektrik faturası desteği için başvuruları nasıl yapabileceğimize gelince, e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvuru için T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet sistemine giriş yapılmalı ve ardından "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasında istenen bilgiler doldurulmalıdır. Ayrıca, kronik hastalar Elektrik Tüketim Desteği için bağlı oldukları bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilirler. Başvurular onaylandığında ödemeler yine PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.