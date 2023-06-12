Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Rakamlar değişiyor: Tarih verildi

Hükümet, toplumun ihtiyaç sahibi ailelerine destek olmak amacıyla çeşitli yardım ödemelerine devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destekler arasında elektrik ve doğalgaz fatura desteği, evde bakım hizmeti, yaşlı bakım aylığı, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri gibi birçok yardım bulunmaktadır. Bu destekler, maddi sıkıntı içinde olan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Son zamanlarda duyurulan bir haber ise evde bakım ödemelerine yapılan zam haberi olmuştur. Bu gelişme, ihtiyaç sahibi aileler ve bakım hizmeti alan bireyler için son derece sevindirici bir adımdır. Evde bakım hizmeti, yaşlı veya engelli bireylere gereksinim duydukları destek ve bakımı ev ortamında sağlama amacını taşır.

Yapılan zam ile birlikte evde bakım hizmeti alan bireylerin daha iyi koşullarda yaşamaları ve kaliteli bakım almaları hedeflenmektedir. Bu zam, hizmeti veren sağlık çalışanlarına da daha iyi bir motivasyon sağlamayı amaçlamaktadır. Evde bakım hizmeti, bakım gereksinimi olan bireylerin aile ortamında desteklenmelerini sağladığı için önemli bir sosyal hizmet olarak kabul edilmektedir.

4 BİN 336 LİRAYA YÜKSELDİ







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, evde bakım hizmeti alan kişilere yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinde bir zam yapılmıştır. Bu yardım, ağır engelli ve çalışmayan kişilere 2006 yılından bu yana sağlanmaktadır. Yapılan zamla birlikte, evde bakım yardımı miktarı 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, diğer yardım ödemelerinden faydalanan binlerce kişi için Temmuz ayında ek bir zam daha uygulanacağı belirtilmiştir.

Vatandaşlar, evde bakım hizmeti ve diğer yardım ödemelerinden faydalanmak için başvuru şartlarını araştırmaya başlamıştır. Aile Bakanlığı, ödemeleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirmekte olup, belirlenen tarihlerde TC kimlik numaralarına göre hesaplara aktarılacaktır. Yardımlar, PTT aracılığıyla hesaplara yatırılacaktır.

Evde bakım ödemelerine yapılan zam haberi, ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteklerin artırılması açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu zam sayesinde ailelerin maddi yükleri hafifletilecek ve evde bakım hizmeti alan kişilere daha iyi bir destek sağlanacaktır. Devletin bu tür yardım ödemelerine devam etmesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.