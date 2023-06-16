  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Evde bakım maaşı alanlara bir müjde daha! Zam haberi geldi: O tarihten itibaren değişiyor

Evde bakım maaşı alanlara bir müjde daha! Zam haberi geldi: O tarihten itibaren değişiyor

Yayınlanma:
Evde bakım maaşı alanlara bir müjde daha! Zam haberi geldi: O tarihten itibaren değişiyor
Temmuz ayı zamları dört gözle beklenmeye devam ediyor. Peki Temmuz ayında evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Maaş zamları merakla beklenirken evde bakım maaşı alan vatandaşlar da yapılacak zamları heyecanla takip ediyor. Peki evde bakım maaşları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

Temmuz ayında asgari ücrete ve memurlara ara zam yapılacak. Milyonlarca vatandaş heyecanla zamları beklerken evde bakım maaşı alan vatandaşlar da heyecanla ödemelerine yapılacak zamları araştırmaya başladı. Yeni hükümet sonrasında kabine çalışmaları başladı. 

Evde Bakım Maaşı Zamları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım maaşları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Evde bakım maaşları 2006 senesinde ağır engelli olan ve çalışamayan vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri olarak biliniyor. Evde bakım maaşları Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili başvurular ve sorgulama işlemleri e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabiliyor. Temmuz ayında evde bakım maaşlarına memur maaşlarıyla doğru orantıda zam yapılması da beklentiler arasında yer alıyor. Ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Milyonlarca kişiye bayram harçlığı veriliyor! Başvuru detayları belli oldu: Dar gelirli ailelere 3000 TL...
Milyonlarca kişiye bayram harçlığı veriliyor! Başvuru detayları belli oldu: Dar gelirli ailelere 3000 TL...
FED kararı piyasaları salladı! Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de son durum!
FED kararı piyasaları salladı! Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de son durum!
Her dediği çıkan uzman isim tarih verdi! O tarihi not edin: Altın 1700 TL olacak
Her dediği çıkan uzman isim tarih verdi! O tarihi not edin: Altın 1700 TL olacak
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düğmeye bastı! Emeklilere 20.000 TL ödeme müjdesi çıktı
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düğmeye bastı! Emeklilere 20.000 TL ödeme müjdesi çıktı
Erken emeklilikte son perde! SGK'dan yeni duyuru: 1999 sonrası girişlilere ince ayar!
Erken emeklilikte son perde! SGK'dan yeni duyuru: 1999 sonrası girişlilere ince ayar!
Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutun! Uzmanlar açıkladı: En çok o kazandırıyor
Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutun! Uzmanlar açıkladı: En çok o kazandırıyor
O illere TOKİ piyangosu vurdu! Sadece 400 bin TL'ye satışa çıkacak: İlk başvuran ucuza ev alacak
O illere TOKİ piyangosu vurdu! Sadece 400 bin TL'ye satışa çıkacak: İlk başvuran ucuza ev alacak