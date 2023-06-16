Evde bakım maaşı alanlara bir müjde daha! Zam haberi geldi: O tarihten itibaren değişiyor

Maaş zamları merakla beklenirken evde bakım maaşı alan vatandaşlar da yapılacak zamları heyecanla takip ediyor. Peki evde bakım maaşları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

Temmuz ayında asgari ücrete ve memurlara ara zam yapılacak. Milyonlarca vatandaş heyecanla zamları beklerken evde bakım maaşı alan vatandaşlar da heyecanla ödemelerine yapılacak zamları araştırmaya başladı. Yeni hükümet sonrasında kabine çalışmaları başladı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım maaşları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Evde bakım maaşları 2006 senesinde ağır engelli olan ve çalışamayan vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri olarak biliniyor. Evde bakım maaşları Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili başvurular ve sorgulama işlemleri e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabiliyor. Temmuz ayında evde bakım maaşlarına memur maaşlarıyla doğru orantıda zam yapılması da beklentiler arasında yer alıyor. Ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor.