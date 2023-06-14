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Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Ödemeler bu illerde başladı: Hemen kontrol edin

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Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Ödemeler bu illerde başladı: Hemen kontrol edin
evde bakım ücreti alan vatandaşların ödemelerine zam ne zaman yapılacak. Ödemeler başladı mı? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI O İLLERE YATTI!

Yeni kabinenin kurulmasından sonra yeni bakanlar çalışmalarına başladı. Bakıma muhtaç ve dezavantajlı gruplardan biri olan evde bakıma muhtaç kişilerin aldıkları aylıklarda yatmaya başladı. 

evde bakım

Bu aylık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak. Bu zamla birlikte bir çok aylık alan vatandaşlarında aldığı aylıklar yeniden belirlenecek.

evde bakım

Şuan 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı asgari ücrete gelecek zamdan sonra artacak.Yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara devlet tarafından belli miktarda ödeme yapılıyor. Evde bakım hizmeti parası bazı illerde yattı. İşte o yatan illeri öğrenmek için e devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

evde bakım

ÖDEMELER BAŞLIYOR

Her ay düzenli bir şekilde vatandaşların hesaplarına yatan evde bakım ücretinin haziran ödemesi daha yapılmadı. Önümüzdeki günderde bu ödemeler hesaplara yapılacak. Evde bakım ücretleri ayın ikinci yarısında yapılıyor. Ancak ödeme günleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Bu ay ödemelerin Kurban bayramı öncesinde yatırılacağı da gelen duyumlar arasında.

e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanarak bakılıyor. 2022 yılında 3 bin 336 lira olan bakım aylığı 2023 yılında 4 bin337 liraya çıkarıldı. Asgari ücrete yapılan zamdan sonra bu tutar yeniden belirlenecek

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