Evine faturası gelenlere müjde! 5 aylık geri ödeme yapılacak: Hemen kontrol edin

Akbank tarafından adına fatura gelenlere özel kampanya düzenlendi. Resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan kampanya içeriğinde haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında para iadesi hesaplara aktarılacak. Akbank müşterilerine özel ödeme talimatı verilerek 1.500 TL'ye kadar iade için şartlar belli oldu.

AKBANK FATURA KAMPANYASI

1-29 Haziran 2023 tarihleri arasında devam eden kampanya için Akbank Mobil uygulaması indirilerek şubelere gitmeye gerek kalmadan işlemler tamamlanır. Akbank mobil uygulaması üzerinden kısa mesaj ya da müşteri temsilcileriyle yapılan işlemlerle kısa sürede Akbanklı olunur.

Banka üzerinden otomatik talimatı verilen faturalar için aylık 300 TL, 5 ay 1.500 TL olarak para iadesi yapılır.

Otomatik talimatla beraber verilen ayın ilk günü 300 TL hesaplara aktarılır.

Kampanya içeriğinde otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler için ilk kontroller 1 Haziran'da yapılır.

Mobil uygulamadan müşteri olarak 29 Haziran - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanırken evraklar bankaya gelmesiyle kampanyadan faydalanabilirsiniz.





AKBANKLILARA PARA İADESİ TARİHİ

Haziran Ayı içinde ödenen otomatik ödeme talimatları için 1 Temmuz

Temmuz Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Ağustos

Ağustos Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Eylül

Eylül Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Ekim

Ekim Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Kasım tarihinde iadeler hesaplara aktarılır.