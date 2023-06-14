  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Evine faturası gelenlere müjde! 5 aylık geri ödeme yapılacak: Hemen kontrol edin

Evine faturası gelenlere müjde! 5 aylık geri ödeme yapılacak: Hemen kontrol edin

Yayınlanma:
Evine faturası gelenlere müjde! 5 aylık geri ödeme yapılacak: Hemen kontrol edin
Adına fatura gelenleri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Faturası ev adresin gelenler için görülmemiş fırsat sunuldu. 29 Haziran tarihine kadar devam edecek kampanyalar için tüm detaylar belli oldu. İşte Akbank fatura desteği detayları...

Akbank tarafından adına fatura gelenlere özel kampanya düzenlendi. Resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan kampanya içeriğinde haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında para iadesi hesaplara aktarılacak. Akbank müşterilerine özel ödeme talimatı verilerek 1.500 TL'ye kadar iade için şartlar belli oldu.

AKBANK FATURA KAMPANYASI

1-29 Haziran 2023 tarihleri arasında devam eden kampanya için Akbank Mobil uygulaması indirilerek şubelere gitmeye gerek kalmadan işlemler tamamlanır. Akbank mobil uygulaması üzerinden kısa mesaj ya da müşteri temsilcileriyle yapılan işlemlerle kısa sürede Akbanklı olunur.

Banka üzerinden otomatik talimatı verilen faturalar için aylık 300 TL, 5 ay 1.500 TL olarak para iadesi yapılır.

Otomatik talimatla beraber verilen ayın ilk günü 300 TL hesaplara aktarılır.

Kampanya içeriğinde otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler için ilk kontroller 1 Haziran'da yapılır.

Mobil uygulamadan müşteri olarak 29 Haziran - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanırken evraklar bankaya gelmesiyle kampanyadan faydalanabilirsiniz.

akbank fatura desteği

AKBANKLILARA PARA İADESİ TARİHİ

Haziran Ayı içinde ödenen otomatik ödeme talimatları için 1 Temmuz

Temmuz Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Ağustos

Ağustos Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Eylül

Eylül Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Ekim

Ekim Ayı içerisinde ödenen fatura talimatları için ise 1 Kasım tarihinde iadeler hesaplara aktarılır. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
O bankadan müjdeli haber geldi! Bayram öncesi faizsiz kredi dağırılacak: Anında hesaba yatırılıyor
O bankadan müjdeli haber geldi! Bayram öncesi faizsiz kredi dağırılacak: Anında hesaba yatırılıyor
Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Koşulsuz şartsız 1000 TL hesaplara yatırılacak
Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Koşulsuz şartsız 1000 TL hesaplara yatırılacak
Öğrencilere bayram öncesi büyük destek! Hesaplara 1000 TL yatırılacak: Başvurmayan kalmasın
Öğrencilere bayram öncesi büyük destek! Hesaplara 1000 TL yatırılacak: Başvurmayan kalmasın
ATM'den para yatırıp çekenlere duyuruldu! TC kimlik numarasına göre paralar yatırılmaya başladı
ATM'den para yatırıp çekenlere duyuruldu! TC kimlik numarasına göre paralar yatırılmaya başladı
SGK'dan toplu para ödeme müjdesi! 4A 4B 4C'liler yararlanacak: 5 yıl detayına dikkat
SGK'dan toplu para ödeme müjdesi! 4A 4B 4C'liler yararlanacak: 5 yıl detayına dikkat
Kripto parası olanlar dikkat! Tüm işlemler durduruldu: Eğer bu borsa üzerinden...
Kripto parası olanlar dikkat! Tüm işlemler durduruldu: Eğer bu borsa üzerinden...
Emekli maaşı 7500, 8000, 10.000 TL olanlara müjde! Başvurusuz 2000 TL ek ödeme yapılacak
Emekli maaşı 7500, 8000, 10.000 TL olanlara müjde! Başvurusuz 2000 TL ek ödeme yapılacak