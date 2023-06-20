EYT'yi kaçırdım diye üzülenlere yeni fırsat! Kısmi emeklilikte yeni şart ortaya çıktı: Milyonlarca kişi yararlanacak

EYT Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle beraber, emeklilik hakkı kazanan yaklaşık iki milyon kişi bulunmaktadır. Bu yasa, çalışan bireylerin sigorta başlangıç tarihlerinin 08.09.1999 öncesi olması şartına bağlıdır. Bunun yanı sıra, 5400 gün prim ödeme şartı da bulunmaktadır. Bu şartlardan herhangi birini veya hiçbirini yerine getiremeyenler EYT kapsamına girememektedir. EYT kapsamına giremeyenler için ise kısmi emeklilik gibi farklı fırsatlar sunulmaktadır. Kısmi emeklilik ile 3600, 4500 veya 5400 gün prim ödeme şartıyla emekli olmak mümkündür. EYT yerine sunulan bu alternatif olan kısmi emeklilik ile ilgili ayrıntılar haberlerimizde yer almaktadır.

İŞTE KISMİ EMEKLİKTEN YARARLANMA DETAYLARI...





3600 günle emekli olma fırsatı: Kısmi emeklilik kapsamında, 3600 gün prim ödeme şartıyla emekli olma imkanı sağlanmıştır. Bunun için sigorta başlangıcının 08.09.1999 öncesi olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişilerin 50-55 yaş aralığında olması gerekmektedir. Yaş şartının prim ödeme tarihine göre değiştiği belirtilmelidir.

Sigorta başlangıcı 08.09.1999 sonrasında olanlar için 4500 gün şartı bulunmaktadır. 20.04.2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için ise 5400 gün prim ödeme şartı belirlenmiştir. Dolayısıyla, prim ödeme gün sayısı sigorta başlangıcına göre değişkenlik göstermektedir.

BAĞ-KUR kapsamında erken emeklilik için farklı düzenlemeler de yapılmaktadır. BAĞ-KUR'dan emekli olmak için en az 9000 prim ödeme günü şartı bulunmaktadır. Ancak, yapılacak düzenleme ile prim eşitlemesi yapılacaktır. Bu sayede BAĞ-KUR kapsamında emekli olmak isteyenler için 7200 prim ödeme günü şartı uygulanacaktır.

Kadınlar için yapılan düzenleme kapsamında, çocuk sayısına göre belirlemeler yapılacaktır. Kadınlar yıpranma payı ile erken emeklilik imkanından yararlanabilecektir. Ayrıca ev kadınlarının da erken emekli olabilmesi için kolaylıklar sağlanacaktır. Devlet tarafından primlerin üçte birinin ödenmesiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Yeni düzenlemelerin yapılması ve ilgili kurumlar tarafından duyurulması beklenmektedir. Bu yeni düzenlemeler, pek çok vatandaşa kolaylık sağlayacaktır.