Fahiş kira artışına bakanlık freni! Yeni dönem o tarihten itibaren başlıyor

Ev sahipleri son birkaç senedir kira fiyatlarını fahiş şekilde yükseltmeye başladı. Kiracılar epey mağdur olurken konuya el atıldı! Sınırlama ile ilgili yeni gelişmeler geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ YENİ SINIRLAMA

Kira artışları ile ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında ev sahiplerine yüzde 25 kira sınırı getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamalara göre yüzde 25 sınırı bir sene daha uzatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Biz Bakanlık olarak teknik desteğimizi hazırladık. Bayram sonrasında meclis toplanınca ilk işlerden biri gelecek torba kanununda düzenleme hayata geçecek.





Geçerliliği 2 Temmuz tarihinde başlayacak ve 1 sene devam edecek. 4 Temmuz tarihinden itibaren de uygulamaya geçecek. Noterlerimizde gayrimenkul satışı olabilecek. Bu önemli çünkü artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da çalışma yapılabiliyor. Taşınmaz satışları artık hafta sonları da yapılabilecek. Geçtiğimiz yasama döneminde yasalaştırılan bir konuydu bu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık olması için yapılan bir çalışma oldu. Hayırlı uğurlu olsun.' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kira sınırlaması ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Geçici düzenlemeyle yenilenen kira artırım oranı olan yüzde 25 sınırı bir sene daha aynı uygulamayla devam edecek.'