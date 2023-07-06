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Fahiş kiraları İspanya modeli çözecek! Bunu yapan ev sahipleri şimdi yandı!

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Fahiş kiraları İspanya modeli çözecek! Bunu yapan ev sahipleri şimdi yandı!
Son günlerde yüksek kira fiyatlarına karşı önlem almak amacıyla 'İspanya modeli' olarak adlandırılan bir uygulamanın Türkiye'de de gündeme geldiği açıklandı. AK Parti, fahiş ev kiralarına kalıcı bir çözüm olarak düşünülen bu modeli uygulamak için adımlar atmaya başladı. Yapılan yeni düzenleme ile boş evlerden daha fazla vergi alınması planlanmaktadır, bu evlere "hayalet ev" denilmektedir. Ayrıntılar haberimizde...

Fahiş kira fiyatlarına karşı alınan yüzde 25 zam sınırının bir yıl daha uzatılması kararı alınırken, kalıcı çözüm için "hayalet ev" olarak adlandırılan boş evlerin durumu incelenmeye başlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi getirilmesi planlanıyor.

İSPANYA MODELİ İLE KİRA KRİZİ ÇÖZÜM BULACAK

kira

Bu düzenleme, son günlerde tartışılan formüllerden biri olup "İspanya modeli" olarak da bilinmektedir. İlk adımda boş tutulan evlerin bölge bölge haritalandırılacağı belirtilmektedir. Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine yol açarken, AK Parti meclis grubu "İspanya modeli"ne olumlu bakmaktadır.

Ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek istemeleri durumunda yüksek vergi ödemek yerine tercih edecekleri düşüncesi yaygınlaşırken, düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak Meclis'e sunulması beklenmektedir. Bu adımların, fahiş kira fiyatlarına karşı kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla atıldığı vurgulanmaktadır.

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