Faiz kararı öncesi dudak uçuklatan dolar tahmini! Uzman isim duyurdu: 20 Temmuz'da...

Yatırımcıların odak noktası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı üzerinde yoğunlaşıyor.

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın ilk kararıyla ilgili piyasaların beklentisi, faiz oranlarının artırılması yönünde.

Yeni kabine açıklandıktan sonra, bu faiz kararının, kabine tarafından benimsenecek olan ekonomi politikasına dair bir ipucu sunması nedeniyle büyük önem taşıyor.

MERKEZ BANKASI İLE ADIM ATILACAK





Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek'in Merkez Bankası ile birlikte atacağı adımları kabul ettiğini belirtti.

Erdoğan, faizle ilgili görüşlerini sürdürdüğünü, ancak Şimşek'in "Atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası ile birlikte atmasını kabullendiğini" ifade etti.

Birçok kuruluş, faiz artışının önemli olduğunu vurgularken, ardı ardına faiz tahminleri paylaşıldı. AA Finans'ın beklenti anketine göre faiz oranının %19,25'e, Reuters'ın anketine göre ise %20'ye çıkarılacağı öngörüsü ağırlık kazanmıştı. Bloomberg Economics ise faiz oranının %15'e çıkarılmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının cari ay sonunda yüzde 8,50 olacağı beklentisi bir önceki anket dönemindeyken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'deki sunumu piyasaların merakla beklediği bir konu haline geldi.

Geçtiğimiz hafta politika faizini sabit tutan Fed'in, bununla birlikte faiz artışlarına devam edeceği sinyalini vermesi ve yıl sonunda politika faizi projeksiyonunu %5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.