Faturanızda adınız yazıyorsa hemen başvurun! Tek başvuruyla 650 TL fatura yardımı yapılacak

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların adı soyadı elektrik faturalarında yer alıyorsa, kendilerine destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu destek ödemelerinden nasıl yararlanabileceğimiz konusunda detaylar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, elektrik faturasında adı soyadı yazan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 650 TL destek ödemesi yapılacak. Bu destek ödemeleri, vatandaşların ekonomik durumlarına katkı sağlamak amacıyla uygulanacak bir yardım programı kapsamında gerçekleştirilecektir. Destek ödemelerinden yararlanmak için ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikle elektrik faturalarında adı soyadı bilgilerinin doğru bir şekilde yer aldığından emin olmaları gerekmektedir. Ardından, ilgili kurum tarafından belirlenen başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Destek ödemelerinin hangi kriterlere göre belirleneceği konusunda detaylı bilgiler henüz paylaşılmamıştır. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların bu destekten yararlanabilmek için belirli bir gelir düzeyine veya sosyal yardım alıcısı olmalarına ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir.

Elektrik faturasında adı soyadı yazan ihtiyaç sahibi vatandaşların destek ödemelerinden yararlanabilmesi, onların ekonomik açıdan rahatlamalarına ve maddi destek almalarına yardımcı olacaktır. Bu yardım programı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamayı hedeflemektedir.

Elektrik faturası destek ödemelerine başvuru yapmak ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi kurumlar ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmek önemlidir. Bu şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine sunulan desteklerden en iyi şekilde faydalanabilirler. İşte detaylar...





DÖVİZ PİYASALARINDA YAŞANAN DEVALÜASYON VE DOLAR YÜKSELİŞİ

Elektrik yardımı ile fatura ödeme işlemleri, vatandaşlar tarafından e-Devlet üzerinden PTT Genel Müdürlüğü sayfası aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen destek tutarı ile fatura ödemeleri ayrıca PTT şubelerinde de yapılabilmektedir. İşte ayrıntılar...





E-devlet üzerinden elektrik yardımı ile fatura ödeme işlemi için vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanmaları yeterlidir. Aşağıdaki adımları takip ederek e-devlet üzerinden elektrik yardımı ile fatura ödemesi gerçekleştirilebilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik elektrik tüketim desteğinin devam edeceğini belirtti. Bakan Dönmez, 2019-2022 Ekim döneminde 9,5 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği sağlandığını ve 2022 Ocak-Ekim döneminde 2,4 milyon hanenin 3,4 milyar TL tutarında destekten faydalandığını ifade etti. Ayrıca, 2021 yılında ülke genelinde 2 milyon aileye kömür teslim edildiğini ve 2022 yılında da kömür yardımının devam ettiğini belirtti.

Elektrik tüketim desteği başvurusu için herhangi bir kuruma başvuruya gerek olmadığı ve hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturasıyla PTT şubesine gitmelerinin yeterli olduğu ifade edildi. Düzenli sosyal yardım kapsamında aylık hak sahipliği devam eden hanelerin sistem üzerinde kontrollerinin yapıldıktan sonra ödemelerin hazırlandığı belirtildi.

Bakan Yanık ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere Elektrik Tüketim Desteği sağlanacağını ve Aile Destek Programı kapsamında çocuk sayısına göre destek miktarlarının belirlendiğini ifade etmişti.