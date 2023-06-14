FED, 15 aylık döngüsünü kırdı: Faiz 5-5,25 aralığında sabit bırakıldı!

ABD Merkez Bankası (FED), yıl sonuna doğru faiz artırım hızını yavaşlatarak 15 ay sonra ilk kez faiz oranlarını değiştirmedi.

Beklendiği gibi, Fed oranları değiştirmedi ve onları 16 yıldaki en yüksek seviye olarak tanımlanan yüzde 5-5,25 aralığı oranında tuttu. Para piyasası fiyatlandırması açısından, Fed'in önümüzdeki ay faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığı %60'tır.

FAİZ ARTIŞI MART 2022'DE BAŞLADI

Yüksek ABD enflasyonunun ortasında faiz oranlarını yükseltmek için geçen yıl varlık alım anlaşmasını tamamlamaya başlayan Fed, 2018'den bu yana ilk kez Mart 2022'de faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldı.





EN HIZLI FAİZ ARTIRIMI

FED, geçen yıl Mayıs toplantısında faiz oranlarını 2000'den beri en yüksek seviye olan 50 baz puan yükselttikten sonra, Haziran toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırarak 1994'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseltti ve faiz oranlarını aynı seviyeye yükseltecek temmuzda gerçekleştirildi.

Geçen yıl üst üste dört kez faiz oranlarını 75 baz puan artıran Fed, geçen yılki son toplantısında da faiz oranlarını 50 baz puan artırarak faiz artırımlarını yavaşlatmaya başladı. 2023'teki ilk toplantısında faiz artırımlarının hızı daha da yavaşlatılarak 25 baz puana çekti.

Mart ve Mayıs toplantılarında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %5 ile %5,25 arasında, 16 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Fed, geçen yıl Mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımı olan Mayıs toplantısında faiz oranlarını toplam 500 baz puan artırdı.

ABD enflasyonu, Haziran ayında yıllıklandırılmış %9'a ulaştıktan sonra nihayet Mayıs ayında %4'e geriledi ve 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.