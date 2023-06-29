FED Başkanı Powell, faiz artırımından vazgeçmeyecekleri sinyalini verdi!

FED Başkanı Jerome Powell, Portekiz'in Sintra kentinde gerçekleştirilen 'ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na katıldı. Düzenlenen para politikası panelinde konuşan Powell, faiz oranlarında bir yılı aşkın bir süre içinde 500 baz puanlık artışa değinerek, işgücü piyasasının gücünün itici güç olmasıyla daha fazla parasal sıkılaştırmanın gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

FAİZ ARTIŞI AÇIKLAMASI





FED Başkanı Powell, iki faiz artırımının beklendiğini hatırlatarak, önceki çeyreğe ait verilere bakıldığında büyümenin beklenenden güçlü olması, istihdam piyasasının sıkılaşması ve yüksek enflasyonun görülmesinin gerekçeleri olduğunu söyledi. Yeni kiraların daha az arttığına veya hiç artmadığına işaret eden Powell, enflasyonun kiralar nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü ancak bu durumun biraz zaman alacağını ifade etti.

Konut dışı hizmetler için fazla ilerleme gibi bir durumun kaydedilmediğini aktaran Powell, bunun çekirdek tüketici fiyat endeksinde yarıdan fazla oluşum ortaya çıkardığına dikkat çekti. İşgücü piyasası koşullarında gevşeme sinyallerinin gelmeye başladığını kaydeden Powell, arz ve talebin daha uyumlu olabilmesi için koşulların biraz daha gevşetilmesi gerektiğini ve enflasyonist baskıların azalmaya başladığını söyledi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Fed'in hızını sürekli olarak yavaşlattığını düşündüğünü vurgulayan Powell, bunun sebebinin daha fazla bilgi ile daha iyi kararın alınması olduğunu söyledi. Haziran ayında faiz oranlarının sabit kalmasının nedenlerinden birinin ticari gayrimenkul olmadığını ifade eden Powell, ticari gayrimenkule en fazla maruz kalan bölgenin gayrimenkul varlığı 100 milyar dolar gibi bir rakamın altında olan bankalar olduğunu aktardı.

PİYASA ORANI YÜKSELTMEK ZORUNDADIR

Piyasaların önemli bir faiz artırımı beklentisiyle hareket ettiğini kaydeden Powell, enflasyon hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını düşündüklerini dile getirdi.

ABD'deki bankacılık sisteminde yüksek sermayenin yanı sıra likidite ile güçlü ve dayanıklı olduğuna inandığını ifade eden Powell, bu yılın başlarında iflas kararı açıklayan üç bankadan ve aynı zamanda yönetim ve yönetimden ders almanın önemli olduğunu kaydetti.

Çekirdek enflasyonun bu yıl ya da gelecek yılda yüzde 2'ye geri dönüp 2025'te bu seviyeye ulaşacaklarına inanmadığını vurgulayan Powell, kısıtlayıcı önlemleri gerektiği sürece sürdüreceklerini söyledi.