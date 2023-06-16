FED kararı piyasaları salladı! Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de son durum!

ABD merkez bankası FED'in faiz kararı öncesi, kripto para piyasaları dalgalanmalar yaşadı. Bitcoin'in değeri, Fed kararının açıklanmasından önce 26.000 dolar seviyesine yükseldi, ancak gece saatlerinde 24.902 dolara düştü. Sabah saatlerinde ise 24.990 dolardan işlem gördü. Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 5.6'lık bir düşüş yaşadı. Bu dalgalanmalar, piyasada belirsizlik ve risk iştahının azalmasına neden oldu.

FED, geçtiğimiz günlerde haziran ayı faiz kararını açıkladı ve beklenildiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka, politika faizini %5 - %5.25 aralığında bırakırken, haziran ayında faiz artırımına ara vereceğini duyurdu. Bu kararın sebebi, ekonomik koşulların ve faiz artırımının etkilerinin değerlendirilmesidir. Ancak bazı analistler, FED'in iflaslar ve finansal kriz endişeleri nedeniyle adımlarını duraklattığını düşünmektedir.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ YAŞANDI





Federal Reserve (FED) Başkanı Powell'ın faiz kararı ve açıklamalarının kripto para piyasaları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Powell'ın sıkılaştırma döngüsüne geçici bir ara verildiğini ve faizlerin daha da yükseltilebileceğini ifade etmesi, risk iştahını azalttı ve özellikle Bitcoin gibi kripto paralarda satış baskısına yol açtı.

Bu açıklamalar ve FED'in yılsonu ortalama fonlama faizi beklentisini yükseltmesi, piyasada faiz indirimi beklentilerini azalttı ve kripto para fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bitcoin 24.700 dolar seviyelerine geri çekilirken, Ethereum da yüzde 6 değer kaybederek 1.630 dolar seviyelerine indi. Ancak daha sonra Bitcoin biraz toparlanarak 25.000 dolar civarında işlem gördü ve Ethereum 1.645 dolar seviyelerinde fiyatlandı.

Bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam piyasa değeri uzun bir sürenin ardından 1 trilyon doların altına geriledi. Bu durum, bazı yatırımcıların kripto paralardan çıkış yaptığını göstermektedir. Ancak, bazı altcoinler, özellikle MTL, ALPHA, CTSI ve LINA gibi DeFi projeleri, bu düşüş döneminde güçlü kalmaya devam ederek yatırımcılara kazanç sağlamıştır.

Kripto para piyasaları genellikle volatiliteden etkilenebilen piyasalardır ve birçok faktör, fiyatlar üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, kripto para yatırımcılarının piyasa koşullarını dikkatlice izlemesi ve risklerini yönetmeleri önemlidir.

