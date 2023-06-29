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Fiat 2023'ün iddialı kampanyasını başlattı! O model için görülmemiş kıyak: Duyan bayiye koşacak

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Fiat 2023'ün iddialı kampanyasını başlattı! O model için görülmemiş kıyak: Duyan bayiye koşacak
FIAT'ın 2023 model Egea'sı herkes tarafından heyecanla karşılandı! Kapıda kuyruklar oluştu. İşte fiyat listesi...

Fiat otomotiv firması, Haziran ayında Egea otomobil modeli için gerçekleştirdiği kampanyayla büyük ilgi gördü. 2023'ün en çılgın kampanyalarından biri olarak nitelendirilen bu kampanya, otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Egea Sedan modeli, 555.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla tüketicilere sunuldu.

fiat egea

Fiat'ın uygun fiyat politikası, Egea modelinin yoğun ilgi görmesine sebep oldu. Kampanya sayesinde Egea Sedan için kapıda kuyruklar oluştu. Diğer otomobil markalarına kıyasla daha hesaplı bir seçenek sunan Fiat, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Egea Sedan modeli farklı motor ve donanım seçenekleriyle sunuldu. Kampanyalı fiyatlar şu şekildedir: 1.4 Fire 95 HP benzinli motorlu versiyon, manuel şanzıman ve Easy donanımıyla 555.900 TL; 1.3 M.Jet 95 HP dizel motorlu versiyon, manuel şanzıman ve Easy donanımıyla 725.900 TL; 1.6 M.Jet 130 HP DCT dizel motorlu versiyon, otomatik şanzıman ve Easy donanımıyla 818.900 TL; 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT elektrikli-benzinli motorlu versiyon, otomatik şanzıman ve Easy donanımıyla 897.900 TL.

Ayrıca Egea modelinin Hatchback versiyonu da büyük ilgi görüyor. Hatchback Street modeli, 625.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Bu uygun fiyatlar, Fiat'ın otomobil pazarındaki rekabet gücünü artırıyor ve markanın geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesini sağlıyor.

Fiat otomotiv firması, Egea otomobil modelleriyle hem uygun fiyat hem de kaliteli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu kampanya da markanın bu stratejisini destekleyen önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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