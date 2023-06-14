Fiat'ın o modeli rekor fiyata çıktı! Almak için evi satmak gerekecek: İşte dudak uçuklatan o rakam

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, haziran ayına özel olarak Fiat Egea fiyat listesini güncelledi ve yayınladı. Egea modellerinde yapılan zamla birlikte fiyatlar artış gösterdi.

Fiat Egea, ülkemizde popülerliği ve Bursa'da üretimiyle dikkat çeken bir otomobil modelidir. Kasım ayındaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde fiyatları önemli ölçüde düşmüş olsa da, yeni yılda gerçekleştirilen zamlar bu indirimleri tamamen geri aldı.

Fiat Egea, Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle çeşitlilik sunan bir model ailesidir. Bu donanım seçenekleri farklı özellikler ve konfor düzeyleriyle kullanıcılara hitap etmektedir.

Yaz tatili yaklaşırken, otomobil almak veya modeller arasında tercih yapmak isteyenler için Fiat Egea'nın fiyatları önemli bir faktör olmaktadır. Ancak, yapılan zamlarla birlikte fiyatların artması, potansiyel alıcıları etkileyecek bir durumdur.

Otomobil piyasasındaki fiyat değişikliklerini yakından takip etmek ve araştırma yapmak, en uygun seçeneği bulmada önemli bir adımdır.

HAZİRAN AYI FİAT EGEA FİYATLARI





Haziran ayında ikinci kez zam yapılan Egea'nın en uygun fiyatlı modeli 555.900 Türk Lirası oldu. En yüksek fiyatlı model ise neredeyse 1 milyon Türk Liras'na yaklaştı.

İşte Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin): 555.900 Türk Lirası

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel): 725.900 Türk Lirası

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 897.900 Türk Lirası

Urban 1.4 Fire 95 HP: 629.900 Türk Lirası

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 860.900 Türk Lirası

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 929.900 Türk Lirası

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 671.900 Türk Lirası

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 902.900 Türk Lirası

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 971.900 Türk Lirası