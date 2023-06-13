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Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Koşulsuz şartsız 1000 TL hesaplara yatırılacak

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Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Koşulsuz şartsız 1000 TL hesaplara yatırılacak
O banka hesabı olan müşteriler için dikkat uyarısı geldi. Hangi banka hesabı olanlar için dikkat uyarısında bulunuldu? Tüm detaylar haberimizde.

Garanti BBVA hesabı olan vatandaşlar için belirli miktar harcama ücretsiz bir şekilde sağlanacaktır. Ne kadar bedava TL sağlanacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.

O BANKADA HESABI OLANLAR İÇİN DİKKAT UYARISI!

Garanti BBVA vatandaşlar için önemli açıklama yaptı. Garanti'den bir kampanya daha geldi. 1000 TL harcamada bulunulursa bedava sayılacaktır. 1000 TL harcama gerçekleşmesi halinde para geri iade edilecektir. Kampanya 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir.Garanti

Banka Mobil müşterilerine 1000 TL harcama karşılığında para iadesi sağlanacaktır.

1 Haziran- 30 Haziran 2023 tarihleri aralığında Garanti Mobil'i indirip Garanti BBVA'lı, Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunanların kartları ile 20 Temmuz 2023'e kadar tek seferlik 1000 TL harcamasında 1000 TL bonus verilecektir.

1 Mayıs- 31 Mayıs 2023 tarihleri aralığında aynı şartları sağlayanlar 20 Haziran'a kadar harcama yapmaları gerekmektedir. 1000 TL ve üzeri alışverişte 1000 TL bonus sağlanacaktır.

Bonus Kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurusu Garanti BBVA mobil üzerinden veya bonus.com.tr, moneybonus.com.tr internet adreslerinden harcama gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kampanya dahilinde sanal kartlar mevcuttur.

1 Haziran- 30 Haziran 2023 tarihlerinde alınan bonus 27 Temmuz- 27 Ağustos 2023 tarihlerinde kullandığınız en aktif karta aktarılacaktır. Tarihin geçmesi halinde bonusun iadesi gerçekleşecektir.

Bir müşteri kampanyadan maximum 1000 TL bonus alabilir.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler dahil olmayacaktır.

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