Gaziantep ve Şanlıurfa Kurban Bayramı'nda Turist Akınına Uğradı

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra damaklarda unutulmaz tatlar bırakan yöresel lezzetleriyle dikkati çeken Gaziantep'i tercih ediyor. UNESCO'nun gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te, müzelerin yanı sıra Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi çok sayıda gezilecek turistik alan bulunuyor. Şanlıurfa'da ise Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, Harran ilçesi ve Halfeti turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer alıyor.

Doluluk oranı yüzde 60'a ulaşan Gaziantep'teki turistik işletmeler ise ağırlayacakları misafirleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, bölgedeki acentelerin hepsinin turizme hizmet ettiğini söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin Halfeti ve Rumkale gibi tekne turlarını da tercih ettiğini belirten Kılınç, GAP Bölgesi'ne İstanbul ve Ege Bölgesi'nden turist gelirken yurt dışından da Almanya ve Hollanda'dan yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte Gaziantep'teki otellerin doluluk oranı yüzde 30'dan yüzde 60'lara yükseldi. Kültür turu adı altında Gaziantep başta olmak üzere Şanlıurfa ve Mardin bölgesine GAP turu organize eden acenteler, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yoğunluk yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 9 günlük bayram tatilinin kenti görmek isteyenler için bir fırsat olduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın kültür ve gastronomi turizmi için çok iyi bir merkez olduğunu söyledi.