Gece saat 00.00'a kadar depoları fulleyin! Akaryakıta dev zam geliyor: 25 TL'ye fırladı

Bugün son gün! Benzin ve motorine 5 TL zam yapılacak ve litre fiyatları 25 TL'nin altında kalmayacak. LPG fiyatları da artacak, bu yüzden hemen bir istasyona gitmeniz gerekiyor. Bu haber milyonlarca araç sahibini üzecek. Akaryakıta ardı ardına yapılan zamların ardından şimdi de 5 TL üzerinde bir zam dalgası geliyor. Yıl başında 18-20 TL seviyelerinde olan benzin ve motorin fiyatları şimdi 25 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bugünkü verilere göre, dolar kurunun 23 TL'nin üzerine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin artmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatları adeta kontrolden çıkmış durumda. İşte detaylar...





BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM YAPILDI

Bugün son gün! Benzin ve motorine 5 TL zam yapılacak ve litre fiyatları 25 TL'nin altında kalmayacak. LPG fiyatları da artacak, bu yüzden hemen bir istasyona gitmeniz gerekiyor. Bu haber milyonlarca araç sahibini üzecek. Akaryakıta ardı ardına yapılan zamların ardından şimdi de 5 TL üzerinde bir zam dalgası geliyor. Yıl başında 18-20 TL seviyelerinde olan benzin ve motorin fiyatları şimdi 25 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bugünkü verilere göre, dolar kurunun 23 TL'nin üzerine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin artmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatları adeta kontrolden çıkmış durumda. İşte ayrıntılar...