  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Gece saat 00.00'dan sonra yakıt almaya giden yandı! Büyük zam yapılacak: Fiyat listesi sil baştan değişiyor

Gece saat 00.00'dan sonra yakıt almaya giden yandı! Büyük zam yapılacak: Fiyat listesi sil baştan değişiyor

Yayınlanma:
Gece saat 00.00'dan sonra yakıt almaya giden yandı! Büyük zam yapılacak: Fiyat listesi sil baştan değişiyor
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Son bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam yapıldığı öğrenildi. Detaylar haberimizde...

Son gelişmelere göre, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1,36 Türk Lirası tutarında bir zam yapıldığı duyuruldu. Bu fiyat artışı, küresel petrol piyasasındaki değişkenlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır.

Motorin, birçok sektörde kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır ve ulaşım, sanayi ve tarım gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki değişimler, motorin fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, petrol fiyatlarının sürekli olarak değişmesine ve dolayısıyla motorin fiyatlarının da buna göre ayarlanmasına yol açmaktadır.

FİYATLAR NE KADAR OLDU?

akaryakıt

Bu fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 Türk Lirası, Ankara'da 21,13 Türk Lirası ve İzmir'de ise 21,24 Türk Lirası'na yükseleceği belirtildi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişikliklere göre rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar ise rekabet ve serbestiye dayalı olarak, şirketler ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fiyat değişikliklerini açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve sendikanın dava süreci sonlanana kadar fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurmuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!
Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!
Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı
Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı
Asgari ücret zammı için işverenlerden şok teklif! En fazla bu rakamı verebiliriz diyerek duyurdular!
Asgari ücret zammı için işverenlerden şok teklif! En fazla bu rakamı verebiliriz diyerek duyurdular!
İslam Memiş tam 12'den vurdu! Dolar, altın rafa kalktı: Yeni gözdesi bu oldu
İslam Memiş tam 12'den vurdu! Dolar, altın rafa kalktı: Yeni gözdesi bu oldu
ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldüren kampanya! Ay sonuna kadar hemen başvuran 10 bin TL'den fazla para alacak!
ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldüren kampanya! Ay sonuna kadar hemen başvuran 10 bin TL'den fazla para alacak!
Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu
Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu
Kredi kartı borcu dağ gibi birikenlere büyük kolaylık! O banka 120 bin TL borç kapatma kredisi veriyor!
Kredi kartı borcu dağ gibi birikenlere büyük kolaylık! O banka 120 bin TL borç kapatma kredisi veriyor!
İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!
İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!