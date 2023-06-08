Gece saat 00.00'dan sonra yakıt almaya giden yandı! Büyük zam yapılacak: Fiyat listesi sil baştan değişiyor

Son gelişmelere göre, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1,36 Türk Lirası tutarında bir zam yapıldığı duyuruldu. Bu fiyat artışı, küresel petrol piyasasındaki değişkenlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır.

Motorin, birçok sektörde kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır ve ulaşım, sanayi ve tarım gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki değişimler, motorin fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, petrol fiyatlarının sürekli olarak değişmesine ve dolayısıyla motorin fiyatlarının da buna göre ayarlanmasına yol açmaktadır.

FİYATLAR NE KADAR OLDU?





Bu fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 Türk Lirası, Ankara'da 21,13 Türk Lirası ve İzmir'de ise 21,24 Türk Lirası'na yükseleceği belirtildi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişikliklere göre rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar ise rekabet ve serbestiye dayalı olarak, şirketler ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fiyat değişikliklerini açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve sendikanın dava süreci sonlanana kadar fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurmuştu.