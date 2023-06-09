Gram altın 1500 TL'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Düğün yapacaklar bu seviyeye dikkat

Yatırım yapmak isteyenlerin gözbebeği olan altında son zamanlar da sular durulmuyor, bu dalgalanmanın yaşanmasıyla yatırım yapanlar da ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorlar. Altın fiyatları ne durumda Detaylar haberimizde…







GRAM ALTINDA YENİ REKOR: 1.500 TL BARAJINA DAYANDI! DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN 14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Dünya piyasalarında başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Her yeni gün rekor üstüne rekor kıran altın 8 Haziran Perşembe sabahı ne kadar oldu sorusu araştırılıyor. Detaylar burada...

Kriz zamanlarında bile her zaman güvenli liman olarak görülen altın, son zamanların en yüksek kazancını kaydetti. Altının oynaklığı doları ve euroyu da etkiledi. Yakın zamandaki en büyük tırmanışa geçiş tamamlandı. TL her geçen gün ucuzlarken, 8 Haziran sabahı gram/ons bazında son durum nasıldı?

Yatırımcıların gözü kulağı altının fiyatındaydı. Ons altın yeniden yükselişe geçti. Öte yandan gram sayısındaki artış trendi 1.500 bandına kadar devam etti. Döviz kurlarındaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Altının onsu 1.946 dolardan, gramı ise 1.458 dolardan işlem görüyor. Çeyrekte bir artış daha oldu. 2.429 TL'ye alıcı bulundu.

8 HAZİRAN SABAHI GRAM, ONS VE ÇEYREK ALTIN!

Gram altın dün sabah 1.440 TL seviyesinde işlem görürken bu sabah seviye atlayarak 1.458 TL'den işlem görüyor. Kripto para birimi seviyeleri daha değişken olsa da, Brent ham petrolü değişken bir değişim gösteriyor.

8 Haziran Perşembe günü Gram Altın alış fiyatı 1.458,50 TL. 1 gram altının satış fiyatı 1.458,76 TL, 1 ons altının alış fiyatı ise 1.946,20 TL. Altının onsu 1.946,55 TL'den satılıyor. Altın bu sabah çeyrekte %0,78 artışla açıldı. Çeyrek Altın alış fiyatı 2.384 TL. Çeyrek Altın Perakende Fiyatı 2.453 TL

14,18 VE 22 AYAR BİLEZİK ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI!

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde yaz mevsiminin yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte diğer pazarlar da değişmeye başlıyor. Fiyatlar kesinlikle izlenir. Bu dönemden itibaren evlenenler için en önemli dönem başlar. Yazın düğünü olan aileler altın bilezik fiyatlarına odaklanıyor. 14K altın bileklik bu sabah 813,47 TL'den alıcı buldu. 14 ayar altın bileziğin perakende satış fiyatı 981,72 TL.

İŞTE 14, 18 VE 22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI:

14 Ayar altının alış fiyatı 813,47 TL. 14K altın 981.72TL'den satılıyor

18K altının alış fiyatı 1.064,29 TL. 18 Ayar altın Satış Fiyatı 1.064,46 TL

22 ayar altının alış fiyatı 1.326,73 TL. 22 Ayar Altın Satış Fiyatı 1.349,08 TL