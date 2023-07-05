Gram altın için son tahmin geldi! Almak isteyenler o tarihe dikkat: İslam Memiş duyurdu

Dolar kurunun artışını fırsat bilen altın almak isteyen ve bekleyenler, doların düşeceği tarih ve saatleri merak ediyor. İslam Memiş adlı ekonomist, son dakika açıklamalarında dolar kuruna ilişkin çeşitli tahminlerde bulundu. Memiş, bankacılık sektöründe uyarılarda bulunarak bankalarda ve yastık altında parası olanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve olası kriz riski hakkında önemli bilgiler verdi ve yatırımcıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İslam Memiş'in tahminlerine göre, dolar ve altın fiyatlarında önemli değişimler beklenmektedir.

GÜNCEL KUR FİYATLARI





İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi yapılan tatil nedeniyle yabancı piyasaların ve istatistiklerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bist100 endeksinin 5.582 puan seviyesinde kapanış yaptığını ve yeni girişler için fırsatlar doğabileceğini öngördü. Dolar/TL kurunda beklenen geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Dolar/TL'nin 25,23 lira seviyesinden kapanış yaparak yatay hareketler ve geri çekilmeler gösterebileceğini söyledi. Euro/USD paritesinde ise 1,0850-1,08 seviyelerinin giriş için fırsatlar sunabileceğini ve 1,15 seviyesinin beklentisinin devam ettiğini belirtti. Brent petrolün 74,40 dolar seviyesinde kapanış yapmasına rağmen kısa süreli yükselişlerin ardından 76 dolar seviyesine gerileyeceğini tahmin etti. Ons altında ise 1.903-1.960 dolar aralığının geçerli olduğunu ve 1.910 dolar tahmininin gerçekleştiğini ifade etti. Gram altın için ise dolar/TL kurunu takip etmenin önemli olduğunu ve hedef olarak 1.650 lira seviyesini belirlediğini söyledi. Ons gümüş ve gram gümüş için de benzer şekilde analizlerde bulundu. Bitcoin'in ise 30-35 bin dolar aralığında kalacağını öngördü.

İslam Memiş, bu bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bireysel risk ve getiri beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı. Yatırımcıların finansal güvenliklerini korumak için dikkatli olmalarını vurguladı.