Gram altın yerine bundan alın! İslam Memiş ucuz altın almanın yöntemini açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, gram altın almanın daha avantajlı olduğunu belirtti ve altın piyasasındaki formülünü paylaştı. Memiş, piyasada oluşan makas aralığına dikkat çekerek, gram altın almanın daha karlı olabileceğini vurguladı.

İslam Memiş, borsa, dolar ve euro için de tahminlerde bulundu. Borsa İstanbul'un haftayı artışla tamamladığını belirten Memiş, borsa tarafında beklemeyi tercih ettiğini ifade etti. Doların düşük olduğunu ve Eylül ayında yabancı yatırımcıların borsaya giriş yapabileceğini söyleyen Memiş, seçim öncesi dolarla birlikte yükselecek bir borsa beklentisini paylaştı.





Dolar kuruna da değinen Memiş, orta ve uzun vadede doların yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini tahmin etti. Euro TL kurunda ise yükseliş yaşandığını belirten Memiş, tarım dışı istihdam verisinin beklentiden düşük açıklanmasının euro, dolar ve diğer enstrümanlarda yükselişlere neden olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, gram altına dair de püf noktaları paylaşarak rakamsal zirve tahminini dile getirdi. Ons altın fiyatının direnç seviyesinin 1960 dolar olduğunu belirten Memiş, baskılanmanın devam ettiğini ve kısa vadeli düzeltme hareketleri beklediğini söyledi. Gram altında ise makas aralıklarına dikkat çeken Memiş, gram altını doğrudan almak yerine dolar alıp parite yapmanın ve ons altını yerine koymakla daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

Son olarak, gümüş ons ve gram fiyatlarına da değinen Memiş, dolar kurunu takip eden fiyatlama olduğunu belirtti ve gram gümüş alımını tercih etmediğini söyledi.

İslam Memiş'in açıklamaları, altın piyasasında gram altının daha avantajlı olabileceği yönünde bir perspektif sunarken, dikkatli analiz ve takip gerektiren bir strateji önerisini de içeriyor.