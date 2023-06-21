Gram altında çıldıran tahmin! O tarihte 325 TL birden yükselecek: Kuyumcular bombayı patlattı

Son zamanlarda altın fiyatları büyük bir hareketlilik yaşadı ve bu durum altın sahipleri ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgiye neden oldu. Altın, 1.497 TL seviyesine çıkarak rekor seviyelere ulaştı, ancak daha sonra geri çekilerek gram altın 1.486 TL seviyesine düştü. Çeyrek altın ise 2.442 TL düzeyine yükseldi. Öte yandan, ons altın fiyatı tekrar yükselişe geçerek 1.958 dolar seviyesine ulaştı. Bu dalgalanmalar altın piyasasında belirgin bir farklılık oluşturdu ve yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi.

GRAM ALTIN 1800 SEVİYELERİNE GELECEK







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı yorumda, gram altının TL karşısında 1600 TL'yi aşabileceğini ve ekonomik koşullara bağlı olarak hatta 1700-1800 TL seviyelerinin bile mümkün olabileceğini belirtti. Ancak, faiz artışı durumunda doların geri çekilmesini öngördü ve gram altının 1450-1400 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Memiş, altın borcu olanların ve TL bulunduranların 22 Haziran'daki faiz kararını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu yorum, altın piyasasındaki olası senaryoları ve fiyat hareketlerini dikkate alarak yatırımcıların kararlarını şekillendirmelerine yardımcı olabilir.

ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR



Ünlü analist Edward Meir'in tahminlerine göre, önümüzdeki 2 hafta boyunca ons altının 1931-2000 dolar arasında dalgalanmalar yaşayabileceği öngörülüyor. Ayrıca gram altın fiyatlarının da dolar kuruna bağlı olarak yükselmesi bekleniyor. Dolardaki gerileme ve ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altının fiyatı 1498 TL'nin üzerine çıkmış durumda.

Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, Federal Rezerv'in şahin bir eğilim sergilediği belirtiliyor. Baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni ise altın fiyatlarının yaz aylarında dalgalanmalar yaşayabileceğini ifade ediyor. Altın fiyatlarının hala 1.900 doların altına düşme ihtimali bulunsa da, piyasanın sağlıklı olduğunu vurguluyor. Bu tahminler, altın piyasasında gelecek dönemde görülebilecek fiyat hareketlerine yönelik analizler sunmaktadır. Yatırımcılar, bu tahminleri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirleyebilir.