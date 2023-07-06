Gram altını olanlar dikkat! Kritik uyarı geldi: 1 gramı bile olanlar bunu yapsın

Altın ve dolar arasındaki ilişki değişkenlik gösterirken altın fiyatları volatil seyrediyor. Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele edenlere özel rakamlar belli oldu. ABD Merkez Bankası FED'in bu yıl iki faiz artırımı yapılacağına dair belirtiler verildi. 2024 yılında başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında hareketliliği destekledi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI AZALDI

ABD üzerinde yapılan incelemeler üzerine işsizlik başvuruları 26 bin oranında azalmalar yaşandı. Beklentiler ise 264 bin olarak belirlendi. Veriler üzerinde ABD ekonomisi için olumlu yorumlanırken altın negatif etkisi görüldü.

Ons altın fiyatları ABD'den gelen büyüme ve işsizlik başvurusu rakamlarının etkisi dikkatleri çekti. Dün 1893 dolara kadar gerileyen ons altın en son bu seviyelerine gelindi.





ONS altın 1925 dolar seviyelerine gelinirken geçtiğimiz hafta beklentiler karşılandı. 1910 dip seviyelerine gelinirken bu seviyelere giriş yapmak gerekiyor. Elinde doları olanlar için son fırsat verildi. 1918-1960 seviyelerine dikkat edilmesi gerekirken Temmuz ayından sonra 2150, 2250 ve 2350'ye kadar ataklar olunabileceği yönünde tahminler yapıldı. Altın üzerinde yatırım yapmak isteyenler tercihini duyurdu.

Gram altın TL 1600 ekranlarda ama serbest piyasalarda 1623'e kadar yükseliş gördük. Gram altın TL'de hedef 1550 ve 1650 idi. Merkez Bankası tarafından beklentiler duyuruldu.