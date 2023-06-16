  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Gram ve çeyrek altın yerine herkes ondan alıyor! İki kat daha fazla kazandırıyor: Kuyumcuların yeni gözdesi

Gram ve çeyrek altın yerine herkes ondan alıyor! İki kat daha fazla kazandırıyor: Kuyumcuların yeni gözdesi

Yayınlanma:
Gram ve çeyrek altın yerine herkes ondan alıyor! İki kat daha fazla kazandırıyor: Kuyumcuların yeni gözdesi
Finans uzmanları, yatırımcıların daha yüksek kazanç potansiyeli elde etmek için 24 ayar saf çekme altınına yönelmelerini tavsiye ediyor. İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sivas'ta kuyumculuk işiyle uğraşan Tayyib Urfan, vatandaşlara 24 ayar saf çekme altın konusunda önerilerde bulundu. Urfan, çekme altının 24 ayar saf altın olduğunu ve paketsiz olarak silindir şeklinde çekildiğini belirtti.

SAF ÇEKME ALTIN BÜYÜK KAZANÇ GETİRİYOR

altın

Sivas'taki kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden Tayyib Urfan, altın yatırımcılarının dikkatini çekme altına çekerek, bu altın çeşidinin avantajlarını vurguluyor. Urfan, çekme altının paketli seçeneklerinin bulunduğunu ve bu şekilde kayıp riskinin daha az olduğunu belirtiyor. Ayrıca, çekme altının bilezik atölyelerinde daha fazla kullanıldığından dolayı vatandaşların genellikle bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ediyor.

Altın yatırımcıları için önemli bir detay olan bozdurma aşamasında çekme altının daha düşük bir makas aralığına sahip olduğunu vurgulayan Urfan, 24 ayar saf çekme altının gerçek bir kazanç sağladığını belirtiyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda istenilen gramajda çekme altın temin edilebildiğini de ekliyor. Ayrıca, paketli ve paketsiz altınlar arasında fiyat farkının olabileceğini belirterek, çekme altının daha iyi bir yatırım seçeneği olduğunu ve daha düşük makas aralığına sahip olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara 24 ayar saf çekme altını tercih etmelerini öneriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Altın yatırımı yaparken buna dikkat! En çok o kazandırıyor: Bunu bilmeyen zarar eder
Altın yatırımı yaparken buna dikkat! En çok o kazandırıyor: Bunu bilmeyen zarar eder
Cumhurbaşkanından asgari ücretlilere büyük jest! Canlı yayında zam mesajı bayram ettirdi
Cumhurbaşkanından asgari ücretlilere büyük jest! Canlı yayında zam mesajı bayram ettirdi
Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişen kredi! O banka tek başvuruya 20 bin TL kredi verecek
Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişen kredi! O banka tek başvuruya 20 bin TL kredi verecek
Aile Bakanlığı'ndan peş peşe müjde geldi! O kişilere ayda 1.870 TL maaş bağlanacak: Bir şartı var
Aile Bakanlığı'ndan peş peşe müjde geldi! O kişilere ayda 1.870 TL maaş bağlanacak: Bir şartı var
Asgari ücret o tarihte belli oluyor! Tarih öne çekildi: Milyonlar çifte bayram yaşayacak
Asgari ücret o tarihte belli oluyor! Tarih öne çekildi: Milyonlar çifte bayram yaşayacak
Milyonlarca kişiye bayram harçlığı veriliyor! Başvuru detayları belli oldu: Dar gelirli ailelere 3000 TL...
Milyonlarca kişiye bayram harçlığı veriliyor! Başvuru detayları belli oldu: Dar gelirli ailelere 3000 TL...
FED kararı piyasaları salladı! Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de son durum!
FED kararı piyasaları salladı! Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de son durum!