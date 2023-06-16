Gram ve çeyrek altın yerine herkes ondan alıyor! İki kat daha fazla kazandırıyor: Kuyumcuların yeni gözdesi

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sivas'ta kuyumculuk işiyle uğraşan Tayyib Urfan, vatandaşlara 24 ayar saf çekme altın konusunda önerilerde bulundu. Urfan, çekme altının 24 ayar saf altın olduğunu ve paketsiz olarak silindir şeklinde çekildiğini belirtti.

SAF ÇEKME ALTIN BÜYÜK KAZANÇ GETİRİYOR





Sivas'taki kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden Tayyib Urfan, altın yatırımcılarının dikkatini çekme altına çekerek, bu altın çeşidinin avantajlarını vurguluyor. Urfan, çekme altının paketli seçeneklerinin bulunduğunu ve bu şekilde kayıp riskinin daha az olduğunu belirtiyor. Ayrıca, çekme altının bilezik atölyelerinde daha fazla kullanıldığından dolayı vatandaşların genellikle bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ediyor.

Altın yatırımcıları için önemli bir detay olan bozdurma aşamasında çekme altının daha düşük bir makas aralığına sahip olduğunu vurgulayan Urfan, 24 ayar saf çekme altının gerçek bir kazanç sağladığını belirtiyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda istenilen gramajda çekme altın temin edilebildiğini de ekliyor. Ayrıca, paketli ve paketsiz altınlar arasında fiyat farkının olabileceğini belirterek, çekme altının daha iyi bir yatırım seçeneği olduğunu ve daha düşük makas aralığına sahip olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara 24 ayar saf çekme altını tercih etmelerini öneriyor.