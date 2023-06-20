Halkbank kredi musluklarını açtı! Kadınlara faizsiz 100 bin TL verecek: Şartlar belli oldu

Halkbank, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında kadın girişimciler, 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi alabiliyorlar. Başvuru yapmak ve krediye başvurmanın şartları oldukça basit. Halkbank şubelerine başvurmanız yeterli olacaktır. Başvuru sayısının 200 bine yaklaştığı belirtiliyor ve herhangi bir kefil veya teminat istenmiyor.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik hayata dahil olmasının önemini vurgulayarak, finansman olanaklarına erişimi kolaylaştırmak ve kadın girişimcilerin iş fikirlerini desteklemek amacıyla özel ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyledi. Kadın girişimci kredisi ürünü de bu amaçla başlatılmış bir proje



Kredi kampanyasının detayları şu şekildedir: Genç kadın girişimciler, esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirler. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan kadın girişimciler, esnaf ve sanatkarlar için ise 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı sağlanmaktadır. Kredi vadesi 36 ay olup, ilk 6 ay ödemesiz dönem olarak belirlenmiştir. Başvuruları için Halkbank şubelerine gitmek yeterlidir. Esnaf ve sanatkarlarımız bu destek programından faydalanarak işlerini büyütme veya finansal ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olacaklar.

Halkbank'ın bu girişimi, kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işlerini büyütmeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Faizsiz kredi imkanı sunan bu program, kadın girişimcilerin finansal engelleri aşmalarına yardımcı olacak ve iş dünyasındaki eşitlik ve fırsat eşitliği konularında önemli bir adım atılmasını sağlayacak.

Kadın girişimciler, bu program aracılığıyla faiz ödemeden 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Bu kredi, işletmelerini kurmak, genişletmek veya modernize etmek isteyen kadın girişimcilerin yanı sıra işletmelerini finansal olarak güçlendirmek isteyenlere de büyük fırsatlar sunacak.

Halkbank'ın bu adımı, kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif rol almalarını teşvik ederek ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bu tür destek programları, kadınların iş dünyasında güçlenmelerine ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olarak toplumun genel refahına olumlu katkı sağlamaktadır.

Kadın girişimciler için sunulan bu faizsiz kredi fırsatı, iş dünyasında daha fazla kadın liderin ortaya çıkmasına ve ekonomik büyümede daha fazla çeşitlilik sağlanmasına katkıda bulunacak. Halkbank'ın bu adımı, kadın girişimcilere verilen desteklerin artmasına yönelik umut verici bir örnek teşkil etmektedir.