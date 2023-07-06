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Halkbank'tan görülmemiş kampanya! Sıfır faizli kredi dağıtacak: Şartlara uyanlar kaçırmasın

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Halkbank'tan görülmemiş kampanya! Sıfır faizli kredi dağıtacak: Şartlara uyanlar kaçırmasın
Gün geçtikçe müşteri sayısını arttıran bankalardan olan Halkbank müşterilerine özel kampanyayı duyurdu. Halk Girişimci Kredisi olarak sıfır faizli nakit destek şartları belli oldu. İşte Halkbank kredi kampanya detayları...

Yeni iş fikirleri olan ya da işini büyütmek isteyenlere özel kampanya geldi. Nakit sıkıntısı yaşayanlara Halkbank kredi fırsatını duyururken 300 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunuldu. Girişimcilere özel başlayan kampanyanın tüm şartları haberimizde.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Halkbank başlattığı ''Halk Girişimci Kredisi'' kampanyası üzerinden girişimcilere özel fırsatlar verdi. 12 ay süreyle 60 ay vade imkanlı kredi kampanyasının detayları açıklandı. Esnek ödeme kolaylığı sağlayan kredi işini büyütmek isteyenlere büyük fırsat oldu. Belirli şartları sağlayan işletmeler, 250 bin TL'ye kadar ek kredi kullanma şansına sahip olabilirler.

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BAŞVURU KOŞULLARI

-En az ilkokul mezunu olmak

-45 yaşından küçük olmak

-Gazi, şehit yakını, engelli ya da gazi yakınlarında yaş sınırı 55 olarak belirlendi

-Özel durumu olanlara kredi limiti 300 bin TL

Sıfır faizli, ödeme erteleme ve diğer avantajlarıyla kredi kampanyası girişimcilere destek sağladı. Başvuru şartları geniş kitleye hitap ederken daha fazla girişimcinin bu fırsattan yararlanması için gerekli şartlara uygun olması gerekir. 

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