Haziran ayında en çok bu ürünlerin fiyatı arttı! Her gün tüketilen ürün lüks oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Haziran ayında tüketici fiyatlarında en büyük artış yüzde 14,93 oranıyla çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitlerinde yaşandı. Aynı dönemde en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 oranında yumurta ve yumurta ile ilişkili ürünlerde görüldü.

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitlerini takip eden en yüksek fiyat artışları, yüzde 12,37 oranıyla oteller, pansiyonlar ve benzeri konaklama hizmetlerinde, yüzde 12,29 oranıyla sigaralarda ve yüzde 11,74 oranıyla taze meyvelerde kaydedildi.

Bu veriler, Haziran ayında tüketicilerin temel ihtiyaçları olan çay ve diğer içecekler ile konaklama hizmetleri, sigara ve taze meyveler gibi ürünlerde önemli fiyat artışlarının yaşandığını göstermektedir.

Dikkate alındığında, çay ve diğer içeceklerin fiyat artışının tüketiciler üzerindeki etkisinin yanı sıra, otel ve pansiyonlar ile sigara ve taze meyveler gibi diğer sektörlerdeki fiyat artışlarının da ekonomik açıdan önemli olduğu görülmektedir.

TÜİK verilerine göre, fiyat artışlarının nedenleri konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli faktörler, fiyat artışlarına katkıda bulunabilir. Örneğin, arz ve talep dengesindeki değişiklikler, üretim maliyetlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi politikaları gibi faktörler, fiyat artışlarının temel nedenleri arasında yer alabilir.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER





Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında, hava yoluyla yolcu taşımacılığı yüzde 11,73, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol) yüzde 11,32, otomobil (benzinli) yüzde 10,49, veri işlem ekipmanı yüzde 7,7, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 6,83, telefon ve telefaks ekipmanları yüzde 6,49 yer aldı.

Diğer yandan, en fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünler arasında yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerin yanı sıra çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 1,81, peynir yüzde 1,01, yatak odası mobilyaları yüzde 0,95, taze süt yüzde 0,53, un ve diğer tahıllar yüzde 0,29, kümes hayvanları eti yüzde 0,2 yer aldı. Sebze, makarna çeşitleri, patates ve bazı yumru bitkilerinde ise en az fiyat artışı görüldü, sırasıyla 0,17 kuruş, 0,21, 0,46 oldu.

Bu verilere göre, Haziran ayında özellikle ulaştırma ve iletişim sektöründeki ürünlerde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Diğer yandan, yumurta, peynir, süt gibi gıda ürünlerinde ise fiyat düşüşü gözleniyor. .