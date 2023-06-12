Hemen paraya ihtiyacı olanlara müjde! O bankadan kuruş masrafsız 20.000 TL kredi kampanyası!

Enpara, QNB Finansbank'ın dijital bankacılık hizmetleri sunan bir markası olarak, Türkiye'deki artan nakit ihtiyaçlarına destek amacıyla özel bir ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Dosya masrafı olmayan ve düşük faiz oranlarıyla sunulan bu kredi seçeneği, hızlı ve kolay bir şekilde talep edilebilir.

Dijital bankacılık hizmetleriyle müşterilerine şubeye gitmeden rahatlık sağlayan Enpara, nakit ihtiyacı olan bireylere cazip bir ihtiyaç kredisi sunuyor. Dosya masrafı olmayan bu kredi seçeneği, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Böylece, ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılayabilir ve ödeme planınızı tercihlerinize göre belirleyebilirsiniz.

20 BİN LİRA KREDİ BAŞVURUSU





Aylık taksitlerle kolaylık sağlayan Enpara ihtiyaç kredisi, bütçenizi rahatlatmanızı sağlıyor. Örneğin, 20.000 TL tutarında bir kredi için 12 aylık vade seçeneğinde aylık 2.068 TL taksit tutarı hesaplanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı ayarlayarak bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Ayrıca, faiz oranları yüzde 2,79'dan başlayan bu kredi seçeneği, uygun koşullar sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefliyor.

Enpara üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolay. Eğer Enpara müşterisiyseniz, dijital kanallar aracılığıyla hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesinin ardından, talep ettiğiniz kredi tutarı direkt olarak hesabınıza yatırılır. Unutmayın, bu kredi seçeneğinde dosya masrafı veya kredi kullanım ücreti gibi ek masraflar bulunmamaktadır. Siz de Enpara'nın dijital kanallarını kullanarak ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu avantajlı fırsattan faydalanabilirsiniz.