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Henüz emekli promosyonu almadıysanız dikkat! O banka 15 bin TL verecek: Bir imza yetiyor

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Henüz emekli promosyonu almadıysanız dikkat! O banka 15 bin TL verecek: Bir imza yetiyor
Bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, emekli vatandaşlara yönelik art arda promosyon teklifleri sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bir banka dev bir promosyon rakamı olan 10.000 TL'lik ödemenin yanı sıra ekstra 5.000 TL hediye promosyonunu duyurdu. İşte o banka...

2017 yılından itibaren, çalışanlarla birlikte emeklilere de belirli bir süre taahhütname vermeleri karşılığında promosyon ödemeleri yapılmaya başlandı. Bu ödemeler, başlangıçta özel bankalar tarafından sunulmaktaydı. Ancak günümüzde tüm bankalar, emekli vatandaşlara yönelik promosyon yarışına girmiş durumda. Emekli sayısının artmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet de giderek artmaktadır. Kamu ve özel bankalar, promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı seçeneklerle vatandaşlara destek olmaya çalışmaktadırlar.

AKBANK'IN GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

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Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel bankalarından Akbank, kaçırılmayacak bir promosyon teklifiyle öne çıkmaktadır. Banka, müşterileri cezbetmek için 10.000 TL'ye kadar promosyon ve 5000 TL chip para ödemesi sunmaktadır. Akbank'ın güncel promosyon kampanyasına göre emekli vatandaşlara verilecek promosyon ödemeleri miktarları ise şu şekildedir:

3500 TL ve altı emekli maaşı alanlara 4.200 TL

3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 4.850 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 7.000 TL

Akbank ayrıca, 2400 TL ile 7000 TL arasında değişen chip para hediye fırsatı da sunmaktadır. Banka, emekli bireylerden, kredi kartı kullanımlarında her ay 12 ay süresince en az 2500 TL tutarında harcama yapmayı taahhüt etmeleri karşılığında 3.000 TL chip para hediyesi sunmaktadır.

Bankalar arasındaki promosyon yarışı, emekli vatandaşların faydalanabileceği çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda Akbank'ın güncel promosyon teklifleri, emekli vatandaşlar için cazip bir seçenek olarak dikkat çekmektedir.

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