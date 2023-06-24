Her dediği çıkan ekonomistten altın ve gümüş tahmini! 20 TL birden fırlayacak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, altın, gümüş ve dolar konularında önemli tahminlerde bulundu. Kendisi güvenilir tahminleriyle tanınan bir isim olup, son açıklamalarında altın ve gümüşe yönelik fırsatları vurgulayarak yatırımcıların iyi kazançlar elde edebileceğini ifade etti.

Başaran'ın altın ve gümüş yatırımlarıyla ilgili öngörüleri oldukça dikkat çekici. Örneğin, gümüş fiyatının 27,27 TL'ye yükseleceğini ve seçim sonrasında altın fiyatının 1.600 TL seviyelerine çıkabileceğini belirtti. Ayrıca ons altın için de büyük bir artış öngördü. Başaran, doların yükselmesiyle birlikte altın ve gümüş gibi değerlerde artış beklediğini ifade etti.

UZMAN İSİMDEN GÜMÜŞ YATIRIMINA DAİR AÇIKLAMALAR





Gümüş yatırımının özellikle düşük gelirli kesim tarafından tercih edilen bir yatırım aracı olduğunu belirten Başaran, daha önce yapılan açıklamalara dayanarak gümüşün altından daha fazla değer kazanabileceğini ifade etti. Diğer uzmanların da benzer görüşlere sahip olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların gümüşe ilgi gösterdiği gözlemlenmektedir.

Başaran'ın tahminlerinden biri de altın ve ons altın arasındaydı. Altının uzun yıllardır tercih edilen bir yatırım aracı olduğunu belirten Başaran, seçim sonrasında altın fiyatlarında yükseliş beklentisi olduğunu ifade etti. Ayrıca doların yükselmesiyle birlikte ons altında büyük kazanç potansiyeli olduğunu öngördü. Bu nedenle yatırımcıların erken dönemde hazırlık yapmalarının önemli olduğunu vurguladı. Başaran, seçim sonrasında ons altında daha da büyük bir yükseliş beklediğini belirtti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte altın, gümüş ve dolar gibi değerlerde hareketlilik beklenmektedir.

Altın mı, ons altın mı sorusuyla ilgili cevap oldukça nettir. Ons altının daha büyük kazanç potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir. Altının Türk lirası bazında değerlendirildiğinde büyük değişkenlik göstermediği, ancak ons altının dolar bazında daha fazla kazanç sağlayabileceği bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında bu artışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yatırımcılar bu gelişmeleri merakla beklemektedir.