Her dediği çıkan uzman isim tarih verdi! O tarihi not edin: Altın 1700 TL olacak

Dolar ve ons altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle gram altın, 1500 lira seviyesine yükselmiştir. Bu durum, uzmanlar tarafından yeni seviyelere işaret edildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Gram altının değer kazanması, yatırımcıların ilgisini çekmekte ve beklentilerini yükseltmektedir.

Haluk Özdil, geçmiş tahminlerinin birer birer gerçekleşmesiyle tanınan bir isim. Son tahmininde ise büyük bir sürpriz yaptı. Ne Var Ne Yok kanalına konuk olan Özdil, altın fiyatları hakkında önemli bir tahminde bulundu.

3 AY İÇİNDE 1.700 TL SEVİYESİNDE OLACAK





Özdil'in açıklamalarına göre, altın yatırımcıları için 1500 lira seviyesi önemli bir dönüm noktasıdır. Özdil, önümüzdeki 3 ay içinde, yani Eylül ayında gram altının 1700 lira seviyesine yükseleceğini tahmin etmektedir. Ayrıca, yıl sonunda ise gram altının 2000 lira seviyesini göreceği görüşünde.

Özdil'in tahminleri, yatırımcılar arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı. Altın konusunda ekonomistlere eleştiriler yönelten Özdil, spekülasyonlardan ve rant amaçlı hareketlerden kaçınmak gerektiğini vurgulamaktadır. Altının değerini gram altın üzerinden değerlendiren Özdil, bankaların ve Kapalıçarşı'nın belirlediği fiyatların farklı olabileceğini belirtmektedir.