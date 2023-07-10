Heyecanla TOGG bekleyenlere kötü haber! Anahtar teslim edilmeden açıklandı

TOGG markası, yerli elektrikli otomobil modellerine yapılan büyük bir zamla gündemde yer aldı. Kamuoyunda tedarik sorunuyla sürekli gündemde olan TOGG araçlarına yönelik yeni satış fiyatları da açıklandı. Maalesef, bu haber otomobilseverler arasında hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli elektrikli otomobillerin fiyatları, başlangıçta 953 bin TL seviyesinden başlıyordu. Ancak teslimat sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle araçlara ilk zam geldi.





Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre, TOGG modellerine yüzde 27 oranında bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte, V1 Standart menzil modelinin fiyatı 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye, V2 Standart menzil modelinin fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye, V2 Uzun menzil modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi.

Ayrıca, şu anda teslim edilen uzun menzil modelinin aksesuarlarla birlikte fiyatı 1 milyon 650 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. TOGG şirketi, bu zamdan etkilenmeyeceğini belirttiği mayıs ve haziran teslimatlarını garanti altına aldığını açıkladı.

TOGG markasının zam haberleri, yerli elektrikli otomobil hayranlarını üzdü. Fiyatların beklenenden yüksek olması, birçok kişinin bu araçları tercih etme planlarını değiştirmesine sebep oldu.