Hisseli tapusu olanlar dikkat! TKGM açıkladı: O şart kaldırıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "Tapu sahipleri dikkat, 90 gün süre tanınmıştı, 52 gün kaldı. Yapılmazsa hakkınızı kaybedeceksiniz." şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, tapu kayıtlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberlerde yer alan çalışmaların başlatıldığına dair bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı. Ön alım hakkının, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlendiği ve paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmazını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması durumunda diğer paydaşlara tanınan bir hak olduğu hatırlatıldı.

Genel Müdürlüğün, ön alım hakkını tesis etme veya süreleri başlatma gibi bir yetkisinin olmadığı açıklandı. Konuyla ilgili haber yapılırken, doğru bilginin halka ulaşması için asıl muhatabın Genel Müdürlük olduğu ve iletişim kurulması gerektiği vurgulandı. Haberlerin doğruluğunu teyit etmek ve kesin bilgilere ulaşmak için ilgili yetkililerle iletişime geçilmesinin önemli olduğu belirtildi.