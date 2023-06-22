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H&M Çalışanları Madrid'de İş Bıraktı, İspanya'daki Mağazalar Kapalı

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H&M Çalışanları Madrid'de İş Bıraktı, İspanya'daki Mağazalar Kapalı
Madrid'deki H&M çalışanları, maaş artışı taleplerinin kabul edilmemesinden ötürü 24 saat iş bıraktı. İspanya'daki 100'den fazla mağaza kapalı kaldı. Sendikalar, ikinci grev gününün 26 Haziran'da olacağını açıkladı. Yaz indirimleri bu yıl bir hafta öne çekildi. İspanya'daki birçok mağaza, bugün itibariyle indirimli satışa başladı.

Madrid'deki H&M çalışanları, maaş artışı taleplerinin kabul edilmemesinden ötürü 24 saat iş bıraktı. İspanya'daki 100'den fazla mağaza kapalı kaldı. Sendikalar, şirket yönetiminin çalışanlara uygun bir teklif sunmadığını belirterek ikinci grev gününün 26 Haziran'da olacağını açıkladı. Yaz indirimleri bu yıl bir hafta öne çekildi. İspanya'daki birçok mağaza, bugün itibariyle indirimli satışa başladı. İndirim sezonunda bazı mağazalarda ilginç kampanyalar düzenlendi. Desigual şirketi, Madrid'deki iki mağazasına iç çamaşırlarıyla gelen ilk 100 müşterisi için ücretsiz alışveriş kampanyası düzenledi.

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